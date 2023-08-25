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Законодательство РК

Может ли продавец отказать в предоставлении документа на товар

Может ли продавец отказать в предоставлении документов на товар Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вправе ли продавец отказать в предоставлении документа на приобретаемый товар? На этот вопрос ответили специалисты ИС "Параграф", сообщает Zakon.kz.

Приобретая товар в магазинах или торговых центрах, потребители получают документ, подтверждающий факт приобретения товара.

Но бывает, что продавцы отказываются выдавать такой документ, обосновывая это тем, что у них отсутствует кассовая машина.

"Это является нарушением права потребителей, так как в соответствии со статьей 18 закона "О защите прав потребителей" потребитель имеет право на получение у продавца (изготовителя, исполнителя) документа, подтверждающего факт приобретения товара (выполнения работ, оказания услуги)", - отмечают специалисты.

Также согласно статье 33 закона "О защите прав потребителей" продавец обязан применять контрольно-кассовую машину (ККМ) в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством РК.

При этом продавец (изготовитель, исполнитель) должен разместить в месте ККМ информацию на казахском и русском языках о необходимости получения потребителем контрольного (товарного) чека и о его праве обратиться в государственный орган, в случае нарушения порядка применения ККМ.

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