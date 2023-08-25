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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Указом президента из структуры Нацбанка исключили РГП на ПХВ "Казахстанский центр межбанковских расчетов".
  • Постановлением правительства создан "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" (вместо Совминки).
  • Педагогам дошкольного воспитания и обучения повысят зарплату с 1 сентября 2023 г.
  • Работникам лесной охраны и природоохранной деятельности установлена доплата 100% должностного оклада за риски для жизни и здоровья.
  • С 1 сентября 2023 г. казахстанским студентам увеличат стипендии.
  • Иногородним студентам-сиротам и лицам с инвалидностью компенсируют проживание в общежитиях до 29 МРП в год (100 050 тенге в 2023 году).
  • Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок утвердило Министерство науки и высшего образования.
  • Утверждены квоты приема в колледжи.
  • Регламентирован порядок проведения отчетных встреч с населением участковых полицейских.
  • Изменен Перечень товаров, работ, услуг, способ осуществления государственных закупок которых определяет уполномоченный орган.
  • В Правила осуществления государственных закупок внесен ряд поправок.
  • Сколько придется отработать выпускникам вузов, отучившимся на гранте.
  • Кадровый резерв директоров школ сформируют в Казахстане.

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