Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Указом президента из структуры Нацбанка исключили РГП на ПХВ "Казахстанский центр межбанковских расчетов".
- Постановлением правительства создан "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" (вместо Совминки).
- Педагогам дошкольного воспитания и обучения повысят зарплату с 1 сентября 2023 г.
- Работникам лесной охраны и природоохранной деятельности установлена доплата 100% должностного оклада за риски для жизни и здоровья.
- С 1 сентября 2023 г. казахстанским студентам увеличат стипендии.
- Иногородним студентам-сиротам и лицам с инвалидностью компенсируют проживание в общежитиях до 29 МРП в год (100 050 тенге в 2023 году).
- Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок утвердило Министерство науки и высшего образования.
- Утверждены квоты приема в колледжи.
- Регламентирован порядок проведения отчетных встреч с населением участковых полицейских.
- Изменен Перечень товаров, работ, услуг, способ осуществления государственных закупок которых определяет уполномоченный орган.
- В Правила осуществления государственных закупок внесен ряд поправок.
- Сколько придется отработать выпускникам вузов, отучившимся на гранте.
- Кадровый резерв директоров школ сформируют в Казахстане.
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