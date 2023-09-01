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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент озвучил новый экономический курс Казахстана.
  • Токаев подписал указ, которым созданы 5 новых министерств.
  • Одобрен проект Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.
  • План действий по реализации первого этапа информационной доктрины Казахстана утвердило правительство.
  • Обновлены Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.
  • Промышленно-инновационные проекты будут включать в единую карту индустриализации согласно правилам.
  • Утверждены правила работы Единого государственного кадастра недвижимости.
  • В Правилах ОСМС изменения по взносам индивидуальных помощников.
  • Конституционный суд признал конституционным запрет на трудоустройство в квазигоссектор лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
  • Конституционный суд признал неконституционным бессрочный запрет на поступление на воинскую и правоохранительную службу лиц, уволенных с воинской службы за отсутствие на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд, в связи с отсутствием соразмерности данного правового ограничения.

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