В Казахстане обновили правила поступления в колледжи

Министр просвещения приказом от 31 января 2025 года внес изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлены некоторые положения правил.

Так, говорится, что прием на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, а также медицинских работников, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, осуществляется вне конкурса на основании их заявления с предоставлением государственного образовательного заказа.

Размер квоты приема указанных лиц утвержден приказом министра просвещения от 15 августа 2023 года.

Также уточняется, что решения приемной или экзаменационной комиссий считаются правомочными, если на их заседаниях присутствуют не менее двух третьих ее членов, и принимаются большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов членов приемной и/или экзаменационной комиссий голос председателя комиссии является решающим. Секретарь не является членом приемной или экзаменационной комиссий.

На итоговом заседании экзаменационной комиссии ведется аудио- или видеозапись. Аудио- или видеозапись хранится в архиве организации ТиППО не менее одного года.

Вместе с тем на итоговом заседании приемной комиссии ведется протокол заседания, который хранится в архиве организации ТиППО не менее трех лет.

Зачисление на обучение по государственному образовательному заказу в организации ТиППО по образовательным программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, по специальным учебным программам, в духовные (религиозные) организации образования, а также поступающих на специальности среднего звена, имеющих техническое и профессиональное (рабочую квалификацию), послесреднее, высшее образование, соответствующее профилю специальности, осуществляется по заявлениям лиц с учетом проектной возможности организации ТиППО.

Проектная возможность определяется в соответствии с Правилами размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей.

Сдать документы для поступления в колледжи можно двумя способами:

на веб-портале "электронного правительства" для выпускников организаций среднего, технического и профессионального образования, а также организации высшего или послевузовского образования;

в организациях ТиППО для выпускников зарубежных организаций среднего, технического и профессионального образования, а также организации высшего или послевузовского образования.

При этом до подачи заявления через Портал выпускники прошлых годов выпуска для автоматического подсчета баллов должны в организации образования перевести в цифровой формат документ об образовании.

Указывается, что при необходимости можно подать заявление по принципу "одного заявления" на получение сразу нескольких государственных услуг: "Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования" и "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования" при подаче документов на получение госуслуги "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования".

Результаты предоставления государственных услуг, указанных в заявлении, будут предоставлены по итогам зачисления в организацию ТиППО.

Заявитель по итогам зачисления подписывает электронный договор об оказании образовательных услуг в течении трех календарных дней. SMS-уведомление о подписании договора будет направлено в сервисе Bilim мобильного приложения mGov.

При подаче документов через Портал в "личном кабинете" заявителя отображается информация о статусе рассмотрения запроса на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения ее результата.

Заявления от поступающих регистрируются в информационной системе "Национальная образовательная база данных" (НОБД).

Как отмечается, при превышении количества поступающих на подготовку квалифицированных рабочих кадров количества выделенных мест на обучение по госзаказу зачисление осуществляется на основе среднего конкурсного балла.

Предусматривается, что после прохождения профессиональной диагностики лица, поступающие на обучение по госзаказу в организации ТиППО по педагогическим специальностям, а также специальностям, требующим специальной и творческой подготовки, направляются для сдачи специальных или творческих экзаменов, по медицинским специальностям – для прохождения психометрического тестирования в организации ТиППО через информационную систему НОБД.

Для участия в специальных или творческих экзаменах, а также в психометрическом тестировании дети с инвалидностью и лица с инвалидностью (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) при предъявлении справки об инвалидности при необходимости дополнительно подают заявление в произвольной форме на имя председателя экзаменационной комиссии о предоставлении:

отдельной аудитории;

помощника, не являющегося преподавателем по предметам, сдаваемым в рамках специального и/или творческого экзамена, для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата, или специалиста, владеющего жестовым языком для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с нарушением слуха.

Результаты специального или творческого экзамена, а также психометрического тестирования направляются организацией ТиППО (за исключением организаций ТиППО, находящихся в компетенции уполномоченного органа в области образования и науки, культуры и спорта) в информационную систему НОБД для участия в конкурсе на обучение по госзаказу.

Конкурс проводится информационной системой НОБД путем автоматизированного распределения абитуриентов по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании, для поступающих на педагогические, медицинские специальности, специальности, требующие творческой подготовки, по среднему баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании и оценок, полученных по результатам специальных или творческих экзаменов, проведенных организацией ТиППО, а также с учетом квоты приема.

Автоматизированное распределение абитуриентов также осуществляется информационной системой НОБД.

При этом при равенстве среднего конкурсного балла учитывается средний балл документа об образовании, а также квотная категория.

Для лиц, имеющих документ об образовании другой страны, при отсутствии в документе об образовании обязательных и профильных предметов перечень обязательных и профильных предметов устанавливается приемными комиссиями организаций ТиППО через информационную систему НОБД.

При наличии нераспределенных мест по госзаказу, неукомплектованности групп по специальностям (не менее 15 человек, за исключением специальностей искусства и культуры, здравоохранения), неохваченных абитуриентов проводится перераспределение госзаказа по специальностям и организациям ТиППО по 29 августа календарного года.

Информационная система НОБД путем автоматизированного распределения направляет в управления образования итоги распределения абитуриентов для зачисления в организации ТиППО:

список лиц, успешно прошедших собеседование по образовательным программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;

список лиц, успешно прошедших собеседование для подготовки кадров по заявкам предприятий, а также по специальным учебным программам;

список лиц, прошедших конкурс на обучение по специальностям среднего звена и прикладного бакалавра.

Управления образования публикуют итоги конкурса среди лиц, поступающих на базе основного среднего образования, 23 августа календарного года, на базе общего среднего образования – 25 августа календарного года на официальных интернет-ресурсах, а также информируют абитуриентов об итогах Конкурса путем SMS сообщений через Единый контакт-центр 1414 Портала.

Приказ вводится в действие с 15 февраля 2025 года.

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