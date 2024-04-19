Казахстан намерен продлить запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

Министерство промышленности и строительства подготовило новый приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории РК сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных и гранул древесных, страной происхождения которых является Казахстан", - говорится в документе.

Как поясняется, документ разработан для развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории республики.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 мая.

Ранее запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов действовал в Казахстане с 11 декабря 2023 года. Запреты на вывоз лесоматериалов вводятся в Казахстане с конца 2022 года.