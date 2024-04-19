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Законодательство РК

Казахстан намерен продлить запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

Казахстан намерен продлить запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 15:04 Фото: Zakon.kz
Министерство промышленности и строительства подготовило новый приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории РК сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных и гранул древесных, страной происхождения которых является Казахстан", - говорится в документе. 

Как поясняется, документ разработан для развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории республики.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 мая.

Ранее запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов действовал в Казахстане с 11 декабря 2023 года. Запреты на вывоз лесоматериалов вводятся в Казахстане с конца 2022 года.

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Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
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