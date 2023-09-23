Казахстан ратифицировал соглашение об упрощении таможенных процедур с Турцией

Президент Токаев подписал Закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля", сообщает Zakon.kz.

Ратификация Соглашения будет способствовать упрощению и оптимизации таможенных процедур, созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, что, в свою очередь, улучшает условия для перевозчиков товаров.



В частности, предусматривается приоритетный порядок прохождения границы в пунктах пропуска, упрощение таможенных формальностей в целях сокращения времени таможенного контроля, освобождение от таможенного досмотра в пунктах пропуска, за исключением случаев наличия признаков правонарушений в сфере таможенного дела и контрабанды.

Соглашение также направлено на повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между Казахстаном и Турцией.





