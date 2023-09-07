Предусмотрена ли ответственность за задержку выплаты отпускных

Какая существует ответственность за невыплату или несвоевременную выплату сумм отпускных и каким законодательным актом она регулируется? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что Трудовой кодекс предусматривает, что оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков – не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления.

Вместе с тем, согласно подпункту 37 пункта 1 статьи 1 Кодекса заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

"Так как отпускные входят в понятие "заработной платы при не несвоевременной их выплате возникает обязательство по начислению и выплате работнику пени за период задержки платежа", - отметили в министерстве.

Между тем при невыплате заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым, коллективным договорами, работодатель несет ответственность в соответствии с законами республики.

Так, предусмотрено, что работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки Нацбанка на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты (пункт 3 статьи 113 Кодекса).

Вместе с тем, согласно статьи 87 Кодекса "Об административных правонарушениях", невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, установленные трудовым законодательством, а также за неначисление и невыплату пени за период задержки платежа по вине работодателя – проедусмортрен штраф на должностных лиц в размере 30 МРП (103 500 тенге в 2023 году), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60 МРП (207 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 100 МРП (345 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 150 МРП (517 500 тенге).

Ранее мы рассказали, может ли инициативная группа граждан влиять на отставку чиновников и организовывать петиции.