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Законодательство РК

Может ли инициативная группа граждан влиять на отставку чиновников и организовывать петиции

Может ли инициативная группа граждан влиять на отставку чиновников Фото: pixabay
Может ли инициативная группа граждан РК влиять на отставку акима города, министра или иного чиновника, организовывать петиции для их отставки? Имеет ли это вообще какую-то юридическую силу у нас в стране? Такой вопрос прозвучал в адрес МИОР РК, сообщает Zakon.kz.

В МИОР пояснили, что сайты, где в настоящее время казахстанцы размещают петиции, не имеют правового статуса.

"Для запуска единой легитимной онлайн-платформы для подачи петиций разработаны поправки в законодательство. Разработка законопроекта велась с активным участием представителей гражданского общества и депутатов Парламента. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Сенате Парламента", - сообщили в министерстве.

Кроме того, там отметили, что согласно Конституции, вопросы отставки акима города республиканского значения, министров, то есть назначения и освобождения от должности, относятся к полномочиям президента Казахстана.

При этом МЦРИАП, ответственный орган за запуск официальной онлайн-платформы для размещения гражданами петиций, ведет соответствующие технические работы (разработка, тестирование, обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности и др.).

1 сентября 2023 года стало известно, что МИОР преобразуют в Министерство культуры и информации.

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