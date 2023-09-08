Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- В Правилах дорожного движения ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
- Ряд проектов в сфере АПК будут кредитовать под 2,5% годовых
- Соотношение руководящего и исполнительского состава административных госслужащих начнут определять с 2024 года
- Казахстанцы, сообщившие о коррупционном правонарушении, получат вознаграждение
- Образовательный мониторинг в вузах внедряет МНВО
- За патриотизм и активную гражданскую позицию будут награждать студентов, а молодежи от 14 до 35 лет вручат "Медаль Ел үміті"
- В Карту туристификации включили ряд новых туристских объектов
- Обновлен порядок предоставления земельных участков под ИЖС
- Мониторить реальное размещение студентов в общежитиях будут при помощи трех информационных систем
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