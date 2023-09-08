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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Правилах дорожного движения ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
  • Ряд проектов в сфере АПК будут кредитовать под 2,5% годовых
  • Соотношение руководящего и исполнительского состава административных госслужащих начнут определять с 2024 года
  • Казахстанцы, сообщившие о коррупционном правонарушении, получат вознаграждение
  • Образовательный мониторинг в вузах внедряет МНВО
  • За патриотизм и активную гражданскую позицию будут награждать студентов, а молодежи от 14 до 35 лет вручат "Медаль Ел үміті"
  • В Карту туристификации включили ряд новых туристских объектов
  • Обновлен порядок предоставления земельных участков под ИЖС
  • Мониторить реальное размещение студентов в общежитиях будут при помощи трех информационных систем

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