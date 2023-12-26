Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько жалоб поступило на ложную информацию от блогеров в Казахстане

zakon.kz Фото: zakon.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в СЦК 26 декабря рассказала, как работает в Казахстане новый закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", передает Zakon.kz.

Как отметила Аида Балаева, в законе "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" устанавливается ответственность за публикацию ложной информации.

"Самое важное – распространение ложной информации. Уже есть 150 обращений, которые рассматриваются правоохранительными органами, проводится экспертиза. Это обращения именно по поводу распространения ложной информации".Аида Балаева

Министр добавила, что после вступления закона в силу 9 сентября МКИ ведет мониторинг блог-платформ круглосуточно, также этот вопрос контролируют налоговые органы. Нарушений, связанных с маркировкой рекламы, пока не выявлено.

Аида Балаева напомнила, что новый закон – "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" – был принят в Казахстане 10 июля 2023 года. Она отметила, что этот закон направлен на обеспечение прав и свобод граждан, особенно в контексте взаимодействия пользователей с администрацией онлайн-сервисов.

Развитие государственного языка в сети: перевод TikTok и Telegram

"Одним из ключевых аспектов законопроекта стало развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. Такие гиганты, как Тик Ток и Телеграм, уже осуществили перевод интерфейса, что подчеркивает важность использования государственного языка в цифровом пространстве".Аида Балаева

Прозрачность и ответственность в рекламе: маркировка и штрафы

По словам министра, закон придает особое значение прозрачности и ответственности в рекламе.

"Пользователи, размещающие коммерческий контент, обязаны маркировать рекламу. Правила маркировки уже находятся на стадии анализа регуляторного воздействия и планируется их принятие до конца февраля 2024 года".Аида Балаева

Борьба с ложной информацией: штрафы и административные санкции

Глава МКИ отметила, что закон предусматривает административную ответственность за распространение ложной информации.

"Пользователям и инфлюенсерам грозят штрафы от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. до 345 тыс. тенге), а в случае повторных нарушений в течение года – административный арест на 10 суток. Эта норма уже начала действовать, что подчеркивает серьезный подход к борьбе с дезинформацией".Аида Балаева

По ее словам, все эти изменения призваны обеспечить безопасное, прозрачное и ответственное онлайн-пространство для граждан Казахстана, акцентируя внимание на этике и качестве контента в цифровой среде.

Материал по теме

Закон об онлайн-платформах и рекламе: что должны знать пользователи соцсетей

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" 9 сентября. Закон предусматривает обязанность блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице.

Также вводится понятие "ложная информация" и устанавливается ответственность за ее распространение.

Читайте также

zakon.kz
Требования к пресс-картам для журналистов пересмотрят в Казахстане
По миллиону тенге вручил телеканал Jibek Joly героям из народа
По миллиону тенге вручил телеканал Jibek Joly героям из народа
Глава Минтруда высказалась о смертельном ДТП в Алматы
Глава Минтруда высказалась о смертельном ДТП в Алматы
Анастасия Прилепская
Министерство культуры и информации Балаева Аида Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Ученые: чудо из Библии могло произойти в реальности
Ученые: описанное в Библии чудо могло произойти в реальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: