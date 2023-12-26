Сколько жалоб поступило на ложную информацию от блогеров в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в СЦК 26 декабря рассказала, как работает в Казахстане новый закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", передает Zakon.kz.

Как отметила Аида Балаева, в законе "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" устанавливается ответственность за публикацию ложной информации.

"Самое важное – распространение ложной информации. Уже есть 150 обращений, которые рассматриваются правоохранительными органами, проводится экспертиза. Это обращения именно по поводу распространения ложной информации". Аида Балаева

Министр добавила, что после вступления закона в силу 9 сентября МКИ ведет мониторинг блог-платформ круглосуточно, также этот вопрос контролируют налоговые органы. Нарушений, связанных с маркировкой рекламы, пока не выявлено.

Аида Балаева напомнила, что новый закон – "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" – был принят в Казахстане 10 июля 2023 года. Она отметила, что этот закон направлен на обеспечение прав и свобод граждан, особенно в контексте взаимодействия пользователей с администрацией онлайн-сервисов.

Развитие государственного языка в сети: перевод TikTok и Telegram

"Одним из ключевых аспектов законопроекта стало развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. Такие гиганты, как Тик Ток и Телеграм, уже осуществили перевод интерфейса, что подчеркивает важность использования государственного языка в цифровом пространстве". Аида Балаева

Прозрачность и ответственность в рекламе: маркировка и штрафы

По словам министра, закон придает особое значение прозрачности и ответственности в рекламе.

"Пользователи, размещающие коммерческий контент, обязаны маркировать рекламу. Правила маркировки уже находятся на стадии анализа регуляторного воздействия и планируется их принятие до конца февраля 2024 года". Аида Балаева

Борьба с ложной информацией: штрафы и административные санкции

Глава МКИ отметила, что закон предусматривает административную ответственность за распространение ложной информации.

"Пользователям и инфлюенсерам грозят штрафы от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. до 345 тыс. тенге), а в случае повторных нарушений в течение года – административный арест на 10 суток. Эта норма уже начала действовать, что подчеркивает серьезный подход к борьбе с дезинформацией". Аида Балаева

По ее словам, все эти изменения призваны обеспечить безопасное, прозрачное и ответственное онлайн-пространство для граждан Казахстана, акцентируя внимание на этике и качестве контента в цифровой среде.

Материал по теме Закон об онлайн-платформах и рекламе: что должны знать пользователи соцсетей

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" 9 сентября. Закон предусматривает обязанность блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице.

Также вводится понятие "ложная информация" и устанавливается ответственность за ее распространение.