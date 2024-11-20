Госзаказ в частных детсадах и школах будут размещать на персональные счета детей

Министр просвещения внес изменения в Правила размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей.

Так, говорится, что при предоставлении частными организациями образования, зарегистрированными на веб-портале государственных закупок, заявления и документов, оператор не позднее 60 календарных дней со дня размещения информации о начале принятия заявлений частных организаций образования формирует перечень частных организаций образования для размещения государственного образовательного заказа на среднее образование с указанием количества мест и публикует его на интернет-ресурсе оператора.

Частные организации образования, указавшие в заявлении объекты организаций среднего образования с ранее размещенным оператором или местным исполнительным органом государственным образовательным заказом на среднее образование, включаются в Перечень частных организаций образования без предоставления оператору предусмотренных пунктом 56 документов к заявлению.

Кроме того, правила дополнены параграфом, предусматривающим размещение государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг.

Так, размещение государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования с учетом персонифицированного финансирования осуществляется путем следующих последовательных действий:

1. Открытие обучающимся либо его родителем или иным законным представителем на имя обучающегося не более одного банковского счета или электронного кошелька, предусматривающего безакцептный возврат неиспользованных бюджетных средств.

Открытие банковского счета или электронного кошелька осуществляется в одном из банков второго уровня или Национальном операторе почты, присоединившимся к размещенному оператором договору, согласно которому банками второго уровня или Национальным оператором почты гарантируется соблюдение целевого назначения бюджетных средств, предназначенных для последующего безналичного списания в частные организации образования за оказанные ими образовательные услуги по среднему образованию соответствующим обучающимся в рамках размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг.

2. Заключение договора оказания образовательных услуг между родителем или иным законным представителем обучающегося и частной организацией образования, включенной в Перечень частных организаций образования;

3. Ежемесячное перечисление оператором на банковские счета или электронные кошельки обучающихся бюджетных средств, предназначенных для последующего безналичного списания в частные организации образования за оказанные ими образовательные услуги по среднему образованию соответствующим обучающимся в рамках размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг.

4. Безналичное списание с банковского счета или электронного кошелька обучающегося на счет соответствующей частной организации образования бюджетных средств согласно фактически оказанному объему образовательных услуг.

Банки второго уровня или Национальный оператор почты обеспечивают посредством своей информационной системы или мобильного приложения ежемесячное направление обучающемуся либо его родителю или иному законному представителю, информацию о наименовании частной организации образования и сумме бюджетных средств, списываемой в пользу данной частной организации образования за оказанные ею образовательные услуги (информация банка о школе).

Предусматривается, что родитель или иной законный представитель обучающегося, не достигшего совершеннолетия, а также совершеннолетний обучающийся, ознакомившись с информацией банка о школе, при наличии возражения вносит соответствующую запись с обоснованием несогласия с информацией банка о школе в информационную систему или мобильное приложение банка (Национального оператора почты) в течение пяти рабочих дней со дня получения информации банка о школе.

Банки второго уровня или Национальный оператор почты направляют оператору информацию о возражении по утвержденной оператором форме.

Оператор в течение трех рабочих дней со дня получения от банков второго уровня оператора почты сведений о возражении оповещает соответствующую частную организацию образования о полученном возражении обучающегося либо его родителя или иного законного представителя для предоставления частной организацией образования оператору в течение пяти рабочих дней:

опровержения на возражение обучающегося либо его родителя или иного законного представителя с приложением подтверждающих документов (при их наличии);

согласие с обоснованным возражением обучающегося либо его родителя или иного законного представителя.

В случае согласия с возражением обучающегося либо его родителя или иного законного представителя частная организация образования возвращает на банковский счет или электронный кошелек обучающегося необоснованно списанные бюджетные средства.

Указывается, что списание бюджетных средств с банковского счета или электронного кошелька обучающегося в пользу частной организации образования за оказанные ею образовательные услуги проводится при условии отсутствия возражения со стороны обучающегося либо его родителя или иного законного представителя.

Банки или оператор почты ежемесячно, за исключением июня, июля и августа месяцев соответствующего календарного года, направляют оператору информацию о списании бюджетных средств с банковского счета или электронного кошелька обучающегося в пользу частной организации образования за оказанные ею образовательные услуги по утвержденной оператором форме, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Условия взаимодействия сторон по размещению государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг предусмотрены соответствующим договором присоединения.

Бюджетные средства, оставшиеся неиспользованными на банковском счете или электронном кошельке обучающегося:

подлежат безакцептному возврату банками второго уровня или Национальным оператором почты оператору в сроки, установленные в требовании оператора;

по состоянию на 1 января финансового года подлежат безакцептному возврату банками второго уровня или Национальным оператором почты в течение пяти рабочих дней в республиканский бюджет.

Приказ вводится в действие с 20 ноября 2024 года.