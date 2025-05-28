Токаев одобрил соглашение по формированию и исполнению бюджета секретариата "Центральная Азия – Китай"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 23 мая 2025 года, которым одобрил проект Соглашения о порядке формирования и исполнения бюджета Секретариата формата "Центральная Азия – Китай", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения о порядке формирования и исполнения бюджета Секретариата формата "Центральная Азия – Китай"", – говорится в документе.

Государствами-участниками формата "Центральная Азия – Китай" являются Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Соглашение предусматривает, что бюджет Секретариата составляется сроком на один календарный год, который также является финансовым годом и утверждается встречей министров иностранных дел.

Бюджет Секретариата охватывает все поступления и расходы на финансовый год, к которому они относятся, и формируется в долларах США. Ежегодные взносы начисляются и уплачиваются в долларах США.

Указывается, что размеры долевых взносов могут быть изменены по предложению одного или нескольких государств-участников и с согласия других государств-участников.

Размеры долевых взносов государств-участников Формата "Центральная Азия – Китай"

Китай – 60%

Казахстан – 10%

Кыргызстан – 10%

Таджикистан – 10%

Узбекистан – 10%

Президент РК также одобрил проект Положения о денежном содержании, гарантиях и компенсациях должностных лиц Секретариата формата "Центральная Азия – Китай".

Так, предусмотрено, что должностным лицам Секретариата предоставляются денежное содержание, материальное и бытовое обеспечение в следующем порядке:

выплачивается ежемесячное денежное содержание (должностной оклад) с момента начала исполнения должностных обязанностей, но не ранее вступления в силу контракта;

надлежащим образом оплачиваются расходы по найму (аренде) жилого помещения, за исключением услуг связи, пользования Интернетом, спутниковым и кабельным телевидением и подобных расходов;

выплачивается ежегодное пособие должностным лицам Секретариата на обучение их детей в возрасте от 3 до 18 лет в размере, не превышающем 2300 долларов из расчета на одного ребенка (не более 3-х детей на должностное лицо), при представлении соответствующих документов;

из расчета на одного ребенка (не более 3-х детей на должностное лицо), при представлении соответствующих документов; на период временной нетрудоспособности, не превышающий двух месяцев, сохраняются денежное содержание, а также гарантии и компенсации, предусмотренные Положением;

ежегодный отпуск оплачивается в размере денежного содержания, и на время ежегодного оплачиваемого отпуска сохраняются предусмотренные гарантии и компенсации;

в случае смерти должностного лица Секретариата членам его семьи выплачивается за счет средств бюджета Секретариата единовременное денежное пособие в размере 50% должностного оклада Генерального секретаря и возмещаются расходы, связанные с их переездом до места постоянного проживания на территории направляющего государства;

в случае смерти должностного лица Секретариата или кого-нибудь из находящихся с ним в Китае членов его семьи оплачиваются расходы по оплате обязательных услуг, связанных с процедурой хранения тела умершего, приобретением гроба и транспортировкой тела к месту его захоронения на территории направляющего государства;

при прекращении контракта должностного лица Секретариата в связи с ликвидацией, реорганизацией, сокращением штата Секретариата или уменьшением установленной квоты должностных лиц ему выплачиваются выходное пособие в размере двух его должностных окладов, а также компенсация на выезд его и членов его семьи к месту постоянного проживания на территории направляющего государства;

при прекращении контракта должностного лица Секретариата в связи с истечением срока контракта в Секретариате по инициативе должностного лица (по семейным обстоятельствам) ему выплачивается компенсация на выезд его и членов его семьи к месту постоянного проживания на территории направляющего государства;

при прекращении контракта должностного лица Секретариата в связи с расторжением контракта с ним ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих служебных обязанностей с него удерживается 50% полученного им подъемного пособия и ему выплачивается компенсация на выезд его и членов его семьи к месту постоянного проживания на территории направляющего государства;

при прекращении контракта должностного лица Секретариата в связи с расторжением контракта с ним за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих служебных обязанностей ввиду занятия предпринимательской деятельностью с него удерживается 100% полученного им подъемного пособия и на него и членов его семьи не распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Положением.

Должностным лицам Секретариата, включая членов их семей (супруг, супруга и не более трех их несовершеннолетних детей либо детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет), выезжающих вместе с ними в связи с первоначальным назначением, выплачиваются следующие единовременные компенсации:

расходы на проезд воздушным и железнодорожным транспортом при предъявлении проездных документов для:

- генерального секретаря и членов его семьи при следовании воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса, железнодорожным транспортом – в размере стоимости билета в купе или бизнес-класса;

- заместителей генерального секретаря и членов их семей при следовании воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса, железнодорожным транспортом – в размере стоимости билета в купе или бизнес-класса;

- иных должностных лиц Секретариата и членов их семей при следовании воздушным транспортом – по тарифу экономического класса, железнодорожным транспортом – в размере стоимости билета на плацкарт или второго класса;

расходы на уплату аэропортовых, страховых и компенсационных сборов при следовании видами транспорта, указанными в Положении;

расходы на провоз до 80 килограммов багажа на сотрудника и членов его семьи, но общим объемом не более 240 килограммов воздушным транспортном (или иным транспортом в пределах стоимости провоза воздушным транспортом);

в случае следования членов семьи (супруг, супруга и не более трех несовершеннолетних детей либо детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет) отдельно от должностного лица выплачивается компенсация расходов при следовании: воздушным транспортом – по тарифу экономического класса, железнодорожным транспортом – в размере стоимости билета на плацкарт или второго класса;

должностным лицам Секретариата выплачивается подъемное пособие в размере двух должностных окладов. В случае продления контракта должностного лица при повышении или понижении должности после окончания срока предыдущего контракта подъемное пособие не выплачивается.

Также должностным лицам Секретариата возмещаются расходы по медицинскому обслуживанию, включая родовспоможение (за исключением плановых операций, зубного протезирования и изготовления или приобретения очков и контактных линз), либо медицинскому страхованию его и находящихся вместе с ним в стране пребывания Секретариата членов семьи, в общей сумме, не превышающей 1200 долларов в год, по предъявлению соответствующих документов.

Предоставление какого-либо дополнительного денежного содержания, кроме вышеупомянутых гарантий и компенсаций, должностным лицам Секретариата не предусматривается.

Депозитарием Соглашения и Положения является Министерство иностранных дел КНР.

Указ вводится в действие со дня подписания.