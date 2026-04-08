Картофелем будут торговать на бирже в Казахстане

Приказом и.о. министра торговли и интеграции от 30 марта 2026 года внесены изменения и дополнения в Правила биржевой торговли, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что расчеты по биржевым сделкам, заключенным на биржевых торгах, осуществляются через клиринговый центр товарной биржи и расчетную организацию по денежным обязательствам покупателей и продавцов.

Размер биржевого обеспечения составляет не более 1% от предполагаемой сделки.

Правила также дополнены новой главой "Секция торговли картофелем".

Предусматривается, что продавцы картофеля это:

сельскохозяйственные производители по выращиванию картофеля для продовольственных целей;

отечественные импортеры картофеля – субъекты предпринимательства или собственники картофеля, принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях, осуществляющие реализацию на территории РК картофеля, импортированного из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза;

импортеры картофеля, иностранные юридические лица – обособленное подразделение нерезидента – юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства, осуществляющее реализацию картофеля на территории Республики Казахстан;

субъекты предпринимательства, не являющиеся сельскохозяйственными производителями, приобретающие картофель у производителей вне товарной биржи для последующей реализации на территории республики.

Указывается, что производители картофеля в случае реализации картофеля через законтрактованные оборотные средства либо займы или по договорам в рамках механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары обеспечивают его реализацию вне товарных бирж исключительно в пределах объема, предусмотренного соответствующим договором.

Покупатели картофеля – субъекты предпринимательства, приобретающие картофель для собственных нужд или осуществляющие дальнейшую реализацию.

Продавец картофеля, осуществляющий реализацию картофеля через товарную биржу, направляет в уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса извещение о начале реализации картофеля на биржевых торгах в произвольной форме.

Перечень продавцов картофеля публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса и уполномоченного органа.

Продавец представляет в уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса и товарной бирже в произвольной форме информацию о предполагаемых объемах реализации картофеля на внутренний рынок на следующий календарный год не позднее 1 декабря года, предшествующего году реализации.

Указанная в части первой настоящего пункта информация формируется исходя из производственных и рыночных возможностей продавца с учетом сезонного характера производства картофеля и отражает распределение предполагаемых объемов реализации на следующий календарный год.

Продавец на основании представленной информации ежемесячно в течение пяти рабочих дней выставляет на реализацию картофеля через товарную биржу в торговой системе товарной биржи, с фактической отгрузкой товара, на условиях, установленных на торгах.

В случае если картофель выставлялся на реализацию, но не был реализован, такой объем дополнительно выставляется на последующих торговых сессиях.

Если картофель выставлялся на дополнительные торговые сессии, но сделки между продавцом и покупателями не состоялись, продавец реализует нереализованный объем картофеля по своему усмотрению посредством внебиржевой сделки.

Биржевая реализация картофеля осуществляется в виде:

спот торгов, при которых отгрузка товара осуществляется в следующий месяц;

спот торгов, при которых отгрузка товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов;

спот торгов, при которых отгрузка товара осуществляется на период от трех до шести месяцев.

Товарная биржа – организатор торгов картофеля публикует на собственном интернет-ресурсе не позднее одного рабочего дня, с даты утверждения:

график и периодичность проведения торговых дней и торговых сессий;

торговые инструменты, включая спецификации товаров;

размер лотов;

размер биржевого обеспечения.

Картофель реализуется через товарную биржу по соответствующим спецификациям, содержащим следующие торговые инструменты:

вид картофеля и его качественные характеристики;

место, срок, способ отгрузки и иные условия поставки;

условия оплаты;

размер лота.

График проведения биржевых торгов картофелем размещается товарной биржей не менее чем за пять рабочих дней до их начала на собственном интернет-ресурсе.

Об изменении графика и периодичности проведения торговых дней и торговых сессий участники биржевых торгов картофеля извещаются не позднее, чем за 48 часов до начала торгового дня.

Заявки на покупку (продажу) картофеля в электронно-торговой системе товарной биржи выставляются в лотах.

Минимальный размер лота по торговым инструментам, предусматривающим поставку картофеля железнодорожным транспортом, составляет не менее 60 тонн или автомобильным транспортом в размере 20 тонн.

Максимальный размер лота по торговым инструментам, предусматривающим поставку картофеля железнодорожным транспортом, составляет 10 вагонов (600-650 тонн, в зависимости от вагонной нормы) или автомобильным транспортом в размере 1000 тонн.

При этом покупателю в целях удовлетворения собственных нужд допускается приобретение более одного лота в ходе биржевых торгов.

Максимальный уровень цены картофеля, формируемый в течение торговой сессии, не превышает более 101% от базовой цены.

На торговых сессиях в качестве базовой цены картофеля признаются следующие цены:

на первых биржевых торгах по вновь утвержденному торговому инструменту базовая цена устанавливается на уровне среднеарифметического значения котировок оптовых цен на базисе поставки соответствующего производителя, сложившегося по итогу предыдущего месяца по данным цен на внутреннем рынке РК;

в последующие основные торговые сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены, сложившейся за предыдущую торговую сессию по соответствующим торговым инструментам.

Организатором торгов базовая цена в указанных выше случаях согласовывается с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса.

В случае если по утвержденному торговому инструменту или группе торговых инструментов биржевые торги были приостановлены более 5 рабочих дней, их возобновление начинается с базовой цены, определяемой на уровне средневзвешенной цены, сложившейся за последний торговый месяц по соответствующему базису поставки.

На основании рекомендаций уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса товарная биржа устанавливает максимальный объем заявки на покупку картофеля подаваемой одним покупателем в рамках одного торгового дня.

Цены заявок указываются на условиях Инкотермс 2020 (EXW, FCA).

Продавец обеспечивает регистрацию на товарной бирже внебиржевых сделок с картофелем в следующих случаях:

заключения внебиржевых сделок объемом свыше 60 тонн;

реализации картофеля с использованием законтрактованных оборотных средств, займов и (или) по договорам, заключаемым в рамках механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары;

заключения форвардных контрактов, предусматривающих поставку двумя и более партиями производителем картофеля продукции, с отсроченным сроком поставки.

Товарная биржа на основании заключенных сделок рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы и с учетом полученных данных выводит биржевой коридор цены картофеля с его опубликованием на собственном интернет-ресурсе товарной биржи.

Приказ вводится в действие с 17 апреля 2026 года.