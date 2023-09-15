Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Утвержден Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия.
- Как будут разрабатывать и актуализировать профессиональные стандарты.
- Центры признания профессиональных квалификаций будут проходить аккредитацию.
- Утверждены Правила признания профессиональных квалификаций.
- Индивидуальную карту занятости казахстанцев будут вести согласно правилам.
- На товарных биржах появилась секция торговли сахаром.
- Военнослужащих, склонных к систематическому нарушению воинской дисциплины, включат в группу повышенного контроля.
- Пилотный проект по горизонтальному мониторингу продлили до конца 2024 года.
- Расширен список зарубежных вузов для обучения по стипендии "Болашак".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript