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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Утвержден Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия.
  • Как будут разрабатывать и актуализировать профессиональные стандарты.
  • Центры признания профессиональных квалификаций будут проходить аккредитацию.
  • Утверждены Правила признания профессиональных квалификаций.
  • Индивидуальную карту занятости казахстанцев будут вести согласно правилам.
  • На товарных биржах появилась секция торговли сахаром.
  • Военнослужащих, склонных к систематическому нарушению воинской дисциплины, включат в группу повышенного контроля.
  • Пилотный проект по горизонтальному мониторингу продлили до конца 2024 года.
  • Расширен список зарубежных вузов для обучения по стипендии "Болашак".

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