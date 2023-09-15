Как оформить договоренность с мужем при разводе, чтобы он не претендовал на квартиру

При разводе с мужем была договоренность, что он не будет претендовать на жилье и при этом не будет платить алименты на ребенка, участвовать в его содержании. Как оформить это документально в рамках закона? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Из ответа следует, что согласно ст. 217 Гражданского кодекса, доля в праве долевой собственности переходит к приобретателю по договору с момента заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

"Момент перехода доли в праве долевой собственности по договору, подлежащему госрегистрации или нотариальному удостоверению, возникает с момента госрегистрации или нотариального удостоверения, а при необходимости как нотариального удостоверения, так и госрегистрации договора, с момента его регистрации", – пояснили в Минюсте.

Гражданский кодекс также предусматривает, что имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по обоюдному согласию.

"Таким образом, для заключения договора об определении доли в общем совместно нажитом имуществе супругов и последующем оформлении отчуждения доли необходимо обратиться к нотариусу", – резюмировали в министерстве.

Ранее мы рассказали, могут ли неразведенные супруги, живущие раздельно, подать иск о разделе имущества.