Как оформить договоренность с мужем при разводе, чтобы он не претендовал на квартиру
Из ответа следует, что согласно ст. 217 Гражданского кодекса, доля в праве долевой собственности переходит к приобретателю по договору с момента заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
"Момент перехода доли в праве долевой собственности по договору, подлежащему госрегистрации или нотариальному удостоверению, возникает с момента госрегистрации или нотариального удостоверения, а при необходимости как нотариального удостоверения, так и госрегистрации договора, с момента его регистрации", – пояснили в Минюсте.
Гражданский кодекс также предусматривает, что имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по обоюдному согласию.
"Таким образом, для заключения договора об определении доли в общем совместно нажитом имуществе супругов и последующем оформлении отчуждения доли необходимо обратиться к нотариусу", – резюмировали в министерстве.
Ранее мы рассказали, могут ли неразведенные супруги, живущие раздельно, подать иск о разделе имущества.