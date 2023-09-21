Как будут разрабатывать отраслевые рамки квалификаций
В правилах говорится, что отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – документ, разрабатываемый на основе Национального классификатора занятий РК, национальной рамки квалификаций и классифицирующий в отрасли требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций.
ОРК разрабатывается государственными органами в соответствии со структурой отраслевой рамки квалификации.
Структура отраслевой рамки квалификации содержит:
- Наименование ОРК, дату утверждения.
- Паспорт ОРК: содержит описание сферы (отрасли), вид экономической деятельности, профессиональные группы и подгруппы, по которым разработана ОРК.
- Общие положения: отражают основное видение, цели и задачи ОРК.
- Текущее состояние сферы (отрасли).
- Анализ сферы (отрасли): содержит результаты международной, национальной и отраслевой статистики.
- Описание ключевых групп занятий и профессий по НКЗ на предприятиях каждого вида профессиональной деятельности по ОКЭД и соответствующие им квалификации по образованию (дипломы, сертификаты, свидетельства) и опыту работы.
- Перечень профессиональных стандартов сферы (отрасли): действующих и планируемых к разработке.
- Выводы и предложения: содержат рекомендации по обновлению НКЗ, классификаторов образования.
- Описание квалификационных уровней ОРК в табличном формате.
Правилами определены основания для разработки ОРК:
- предложения членов отраслевого совета по профессиональным квалификациям, созданного при государственном органе (отраслевой совет), которые содержат обоснование и сравнительную таблицу по действующим и предлагаемым изменениям в ОРК;
- результаты анализа государственного органа на предмет отсутствия или неполного охвата ОРК курируемых сфер (отраслей).
Государственные органы для разработки ОРК могут привлекать работников соответствующих профессий и должностей, представителей объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, профессиональных союзов, организаций образования, центров признания профессиональных квалификаций, исследовательских организаций, независимых экспертов и консультантов в соответствующей сфере (отрасли).
Государственный орган в течение 60 рабочих дней после дня вынесения отраслевым советом решения о необходимости разработки ОРК осуществляет подготовительную работу, которая включает:
- анализ сферы (отрасли), включая описание текущей ситуации и проблем сферы (отрасли), тенденции развития сферы (отрасли);
- определение границ сферы (отрасли), формирование перечня подотраслей, групп продуктов или услуг с использованием Общего классификатора видов экономической деятельности, утвержденного в соответствии с законом "О стандартизации" (далее – ОКЭД);
- определение профессиональных групп, подгрупп, а также основных и межотраслевых занятий (профессий и должностей) с использованием НКЗ, утвержденного в соответствии с законом "О стандартизации";
- определение преемственности траекторий развития квалификаций при переходе от низших уровней квалификаций к высшим с учетом опыта работы;
- разработка дескрипторов квалификаций;
- разработка карты профессиональных квалификаций.
Требования к профессиональным навыкам на каждом уровне ОРК описываются по дескрипторам (параметрам и критериям) и характеризуют выполняемые задачи профессиональной и трудовой деятельности в сфере (отрасли).
К дескрипторам относится: уровень квалификации согласно НКЗ, утвержденному в соответствии с законом "О стандартизации", допускается выделение подуровней, знания и умения, личностные компетенции в соответствии с законодательством РК.
Карта профессиональной квалификации содержит:
- сравнение начальных групп занятий по Международной стандартной классификации занятий 2008 года и НКЗ;
- группы занятий по НКЗ;
- основные группы занятий по НКЗ;
- наименование профессии по НКЗ;
- уровень навыков по НКЗ;
- уровень квалификации по национальной рамке квалификаций (НРК) и ОРК;
- секции, разделы, группы, классы и подклассы по ОКЭД.
В течение 20 дней после завершения подготовительной работы госорган вносит проект ОРК на утверждение отраслевого совета.
Отраслевой совет в течение пяти рабочих дней после дня поступления проекта утверждает ОРК или направляет государственному органу предложения по доработке.
Госорган в течение 5 рабочих дней дорабатывает ОРК с учетом поступивших предложений и повторно направляет отраслевому совету. Отраслевой совет рассматривает и утверждает доработанный проект ОРК в течение двух рабочих дней со дня его поступления.
Далее утвержденная ОРК на казахском и русском языках направляется в Национальный орган для размещения на цифровой платформе НСК.
Основаниями для актуализации ОРК являются изменения:
- характеристик профессиональной деятельности и уровня образования в НРК;
- классификации занятий по уровню и специализации навыков в соответствии с видом выполняемых работ согласно НКЗ;
- требований к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций в сфере (отрасли);
- потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах.
ОРК актуализируют в порядке, аналогичном его разработке.
Приказ введен в действие 21 сентября 2023 года.
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