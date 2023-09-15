Новые правила разработки профессиональных стандартов утвердили в Казахстане

Министерство труда приказом от 7 сентября 2023 года утвердило Правила разработки и (или) актуализации профессиональных стандартов, сообщает Zakon.kz.

В правилах дается следующее определение: "профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности."

Цели разработки и актуализации профессиональных стандартов:

выработка единых требований к содержанию профессиональной деятельности работника, обновление требований к его квалификации, отвечающей современным потребностям рынка труда;

решение широкого круга задач в области управления персоналом (разработка систем мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций, отбор, подбор и аттестация персонала, планирование карьеры);

формирование образовательных программ всех уровней профессионального образования, обучение персонала в организациях (на предприятиях), а также разработка учебно-методических материалов к этим программам;

использование в процессе признания профессиональных квалификаций.

Профессиональный стандарт разрабатывается в бумажном варианте и (или) на цифровой платформе Национальной системы квалификаций (НСК) по структуре профессионального стандарта на вид профессиональной деятельности и состоит из карточек (карточки) профессий.

Разработка профессиональных стандартов финансируется за счет бюджетных средств по профессиям, признание профессиональных квалификаций по которым осуществляется в порядке, установленном законом "О профессиональных квалификациях", на основании рекомендаций Национального совета по профессиональным квалификациям (Национальный совет) и (или) собственных средств объединений (ассоциаций, союзов) работодателей.

Для получения рекомендаций Национального совета по финансированию разработки профессиональных стандартов за счет бюджетных средств государственные органы ежегодно, до 1 февраля года, предшествующего планируемому, направляют в Национальный совет согласованные с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям (отраслевые советы) предложения к Плану по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов на соответствующий год.

Национальный совет в течение 15 рабочих дней после дня получения предложений к Плану рассматривает их и направляет в государственные органы рекомендации по финансированию разработки профессиональных стандартов.

Предложения к Плану формируются государственными органами в произвольной форме с учетом предложений объединений (ассоциаций, союзов) работодателей (при их наличии) и содержат наименования государственного органа (в том числе, ФИО ответственного лица), профессиональных стандартов, отрасли профессиональных стандартов, карточек профессий, срок утверждения и источник финансирования услуг по разработке профессиональных стандартов.

После завершения разработки проекта профессионального стандарта:

объединения (ассоциации, союзы) работодателей направляют проект профстандарта в госорган, который в течение 5 рабочих дней рассматривает его и либо направляет обратно на доработку, либо направляет в Национальный орган по профессиональным квалификациям;

государственный орган направляет в Национальный орган проект профессионального стандарта.

Национальный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта профессионального стандарта направляет государственному органу заключение по итогам экспертизы проекта профессионального стандарта.

Экспертиза проекта профессионального стандарта проводится на предмет соответствия требованиям к установленной структуре профессионального стандарта:

оценка описания основной части;

оценка содержания карточек профессии.

Государственный орган в течение 5 рабочих дней после дня получения заключения Национального органа дорабатывает проект профессионального стандарта с учетом заключения и повторно направляет его в Национальный орган. Национальный орган в течение одного рабочего дня после дня получения доработанного проекта профессионального стандарта рассматривает его и выдает соответствующее заключение.

После этого государственный орган в течение 5 рабочих дней направляет на бумажном носителе и (или) в электронной форме через цифровую платформу НСК проект профессионального стандарта на согласование отраслевого совета с приложением пояснительной записки, заключения Национального органа.

В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта профессионального стандарта отраслевой совет согласовывает его или направляет государственному органу рекомендации по доработке проекта профессионального стандарта.

Отраслевой совет рассматривает проект профессионального стандарта на соответствие области профессиональной деятельности и виду трудовой деятельности (профессиональной группе и подгруппе), составу работ, уровню образования, специальной подготовке.

Государственный орган в течение 5 рабочих дней после дня получения рекомендаций отраслевого совета дорабатывает проект и его повторно направляет в отраслевой совет. Отраслевой совет рассматривает доработанный проект профессионального стандарта.

Государственный орган утверждает проект профессионального стандарта в порядке, установленном законодательством РК о правовых актах.

В течение трех рабочих дней после дня первого официального опубликования профессионального стандарта государственный орган направляет ссылку на его официальное опубликование на казахском и русском языках в Национальный орган для размещения на цифровой платформе НСК.

Актуализация профессионального стандарта осуществляется профильными (отраслевыми) подразделениями государственного органа не реже 1 раза в 3 года и включает в себя пересмотр, обновление, замену, постановку на утрату профессионального стандарта.

В случае изменения содержания карточек профессий в структуре профессионального стандарта изменения считаются значительными, и актуализация профессионального стандарта осуществляется в порядке, который установлен для разработки и утверждения профессионального стандарта.

При внесении в профессиональный стандарт изменений, которые не меняют содержание карточек профессий в структуре профессионального стандарта и имеют незначительные неточности, опечатки и ошибки, актуализация профессионального стандарта осуществляется государственным органом в порядке, установленном законодательством РК о правовых актах.

Приказ введен в действие 4 сентября 2023 года.

Ранее мы писали, что в Казахстане разработали профстандарт для педагогов детсадов, школ и колледжей, а также профессиональный стандарт "Социальный работник в здравоохранении".