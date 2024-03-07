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Крупные налогоплательщики не смогут занижать экспортные цены по сделкам

экспорт, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 13:52 Фото: freepik
Депутаты Сената в двух чтениях одобрили закон по вопросам трансфертного ценообразования. Документ направили на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Бекболат Орынбеков отметил, что закон разработан в целях реализации поручения главы государства по усилению контроля по трансфертному ценообразованию и направлен на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.

Документ предусматривает: 

  • Совершенствование применения методов определения рыночной цены. 
  • Внедрение механизма определения рыночного диапазона.
  • Расширение определения взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля по выводу капитала.
  • Возврат контроля по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах.
  • Совершенствование (изменение) требований к отчетности.

Принятие закона, по его словам, исключит занижение экспортных цен по сделкам, совершенным на товарных биржах, что приведет к увеличению налогооблагаемого дохода, а также занижение экспортных цен путем применения интерквартильного диапазона и медианного значения диапазона цены, что позволит увеличить налогооблагаемый доход.

Еще один плюс – улучшение мониторинга международных сделок.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената сообщил, что этот закон окажет сильное влияние на бюджет.

"Сырье должно экспортироваться за границу по рыночной цене. Сейчас это сырье реализуется через множество посредников, и как итог – доход в виде налогов неполностью поступает государству. Поэтому данное законодательство нацелено на налогоплательщиков, которые производят и экспортируют наше сырье по трансфертным ценам. Наше законодательство направлено на точный сбор налогов с предпринимателей, работающих в этой сфере", – сообщил вице-министр.

7 марта Ержан Биржанов рассказал о том, какие переводы казахстанцев будут подпадать под мониторинг.

Он также рассказал о возможности пересмотра налога на транспорт. 

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