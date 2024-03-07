Крупные налогоплательщики не смогут занижать экспортные цены по сделкам
Депутат Бекболат Орынбеков отметил, что закон разработан в целях реализации поручения главы государства по усилению контроля по трансфертному ценообразованию и направлен на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.
Документ предусматривает:
- Совершенствование применения методов определения рыночной цены.
- Внедрение механизма определения рыночного диапазона.
- Расширение определения взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля по выводу капитала.
- Возврат контроля по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах.
- Совершенствование (изменение) требований к отчетности.
Принятие закона, по его словам, исключит занижение экспортных цен по сделкам, совершенным на товарных биржах, что приведет к увеличению налогооблагаемого дохода, а также занижение экспортных цен путем применения интерквартильного диапазона и медианного значения диапазона цены, что позволит увеличить налогооблагаемый доход.
Еще один плюс – улучшение мониторинга международных сделок.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената сообщил, что этот закон окажет сильное влияние на бюджет.
"Сырье должно экспортироваться за границу по рыночной цене. Сейчас это сырье реализуется через множество посредников, и как итог – доход в виде налогов неполностью поступает государству. Поэтому данное законодательство нацелено на налогоплательщиков, которые производят и экспортируют наше сырье по трансфертным ценам. Наше законодательство направлено на точный сбор налогов с предпринимателей, работающих в этой сфере", – сообщил вице-министр.
7 марта Ержан Биржанов рассказал о том, какие переводы казахстанцев будут подпадать под мониторинг.
Он также рассказал о возможности пересмотра налога на транспорт.