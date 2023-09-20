В каком размере выплачивается пособие на оздоровление гражданским служащим

В каком размере выплачивается пособие на оздоровление к отпуску гражданским служащим? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно п. 10 ст. 139 Трудового кодекса, гражданским служащим, содержащимся за счет государственного бюджета, предоставляется основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере должностного оклада.

Предусматривается, что тарифная ставка (оклад) – это фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение трудовых обязанностей (нормы труда) определенной сложности (квалификации) за единицу времени.

То есть тарифная ставка (оклад) не включает в себя доплаты и надбавки.

"В этой связи гражданским служащим при предоставлении трудового отпуска пособие на оздоровление выплачивается в размере должностного оклада без учета доплат и надбавок", – резюмировали в Минтруда.

Гражданские служащие работают в казенных предприятиях и государственных учреждениях.

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