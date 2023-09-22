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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Агентство по финмониторингу будет вести реестр бенефициарных собственников юридических лиц и определять порядок предоставления сведений о сомнительных операциях в ведомство по возврату активов.
  • Правительство утвердило Комплексные планы развития городов Риддера, Каратау и Жанатаса.
  • Определены нормы потребности Казахстана в наркотических средствах и психотропных веществах на 2024 год для утверждения международных квот.
  • В 2025 году в Казахстане появится реестр независимых экспертов для проведения медико-социальной экспертизы в проактивном заочном формате.
  • Разрабатывать отраслевые рамки квалификаций будут согласно правилам.
  • Как будут создавать отраслевые советы по профессиональным квалификациям.
  • Безработные получат бесплатный единоразовый ваучер на признание своих профессиональных квалификаций.
  • Министерствов экологии обновило Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду.
  • Минздрав утвердил Стандарт организации оказания медико-генетической помощи.
  • Премии в области науки, государственные научные стипендии будут присуждать по новым правилам.

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Элина Черногрицкая
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