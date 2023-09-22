Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Агентство по финмониторингу будет вести реестр бенефициарных собственников юридических лиц и определять порядок предоставления сведений о сомнительных операциях в ведомство по возврату активов.
- Правительство утвердило Комплексные планы развития городов Риддера, Каратау и Жанатаса.
- Определены нормы потребности Казахстана в наркотических средствах и психотропных веществах на 2024 год для утверждения международных квот.
- В 2025 году в Казахстане появится реестр независимых экспертов для проведения медико-социальной экспертизы в проактивном заочном формате.
- Разрабатывать отраслевые рамки квалификаций будут согласно правилам.
- Как будут создавать отраслевые советы по профессиональным квалификациям.
- Безработные получат бесплатный единоразовый ваучер на признание своих профессиональных квалификаций.
- Министерствов экологии обновило Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду.
- Минздрав утвердил Стандарт организации оказания медико-генетической помощи.
- Премии в области науки, государственные научные стипендии будут присуждать по новым правилам.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript