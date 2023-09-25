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Казахстанец с семьей выехал в Сирию и примкнул к террористам

Казахстанец с семьей выехал в Сирию и примкнул к террористам Фото: freepik
Комитет национальной безопасности Казахстана завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Улытауской области по факту пропаганды терроризма, разжигания религиозной розни и участия в деятельности террористической группы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза ведомства, распространенного 25 сентября 2023 года, Cатпаевским районным судом Улытауской области мужчина признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к шести годам лишения свободы.

"Следствием установлено, что в 2016 году осужденный вместе с семьей выехал в Сирию, где пребывал в составе "ДАИШ" (запрещена в Казахстане)".Пресс-служба КНБ РК

По данным ведомства, в результате принятых мер удалось установить местонахождение боевика за рубежом, а затем с помощью иностранных партнеров задержать его и в июне 2023 года доставить под конвоем КНБ в Казахстан.

"22 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу", – уточнили в пресс-службе КНБ РК.

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23 сентября 2023 года стало известно, что районный суд Костанайской области приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, который подозревался в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. Приговор вступил в законную силу 20 сентября. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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Улытауская область КНБ Казахстан Сирия
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