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Иностранец и семеро казахстанцев получили сроки за пропаганду терроризма

Иностранец и семеро казахстанцев получили сроки за пропаганду терроризма, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 10:08 Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитетом национальной безопасности (КНБ) завершено расследование уголовного дела в отношении семи граждан Казахстана и иностранца по фактам организации и участия в деятельности религиозно-экстремистской организации, а также пропаганды терроризма, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе КНБ.

"Трое из осужденных лиц уже были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Военным судом Акмолинского гарнизона они приговорены к лишению свободы на сроки от года до восьми лет", – говорится в сообщении.

2 апреля приговор вступил в законную силу.

Следствием установлено, что осужденные распространяли в окружении идеологию, насаждали ненависть к светскому образу жизни и конституционному строю.

Иностранец и семеро казахстанцев получили сроки за пропаганду терроризма, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 10:08

Фото: пресс-служба КНБ РК

"В ходе обысков по местам их проживания изъяты значительное количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства", – уточнили в пресс-службе КНБ РК.

26 апреля 2024 года стало известно, что в Алматинской области сотрудники КНБ ликвидировали очередную нарколабораторию. Подробности по ссылке.

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