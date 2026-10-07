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Право

Уточнена программа оказания бесплатной медпомощи казахстанцам

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 12:24 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 1 октября 2026 года внесены изменения в Программу гарантий оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и медпомощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2026 - 2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что ГОБМП предоставляется гражданам РК, кандасам, беженцам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

При нарушении состояния здоровья граждане обращаются для вызова скорой медицинской помощи на номер "103". Вызов принимается диспетчером станции скорой медицинской помощи столицы, областей и городов республиканского значения (ССМП).

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Также говорится, что предоставление медицинской помощи в форме медицинской авиации осуществляется путем доставки квалифицированного профильного специалиста к месту назначения либо транспортировки пациента в медицинские организации столицы, областей и городов республиканского значения при наличии оснований.

Паллиативная медицинская помощь оказывается на районном, городском, областном уровнях, а также в столице и городах республиканского значения и с соблюдением принципов преемственности на всех этапах ее оказания и непрерывности наблюдения: на приеме врача, в дневном или круглосуточном стационаре, при вызове медицинского работника, мобильными бригадами, активном патронаже медицинскими работниками, организации лечения на дому.

Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в амбулаторных условиях в системе ОСМС граждан, кандасов, беженцев, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК и отбывающих наказание по приговору суда в местах лишения свободы, задержанных, заключенных под стражу и помещенных в специальные учреждения, состоящих на диспансерном учете, осуществляется путем прикрепления к медицинским организациям по месту отбывания наказания.

Предусмотрено, что для координации и усиления взаимодействия по реализации программы между Министерством здравоохранения, местными исполнительными органами столицы, областей и городов республиканского значения и Фондом заключаются соглашения о реализации Программы по типовой форме, утверждаемой уполномоченным органом, содержащие в том числе целевые показатели, направленные на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, сроки предоставления информации по реализации программы.

Постановление вводится в действие с 7 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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