Процедуру дактилоскопической регистрации планируют усовершенствовать

Министерство внутренних дел подготовило поправки в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточнено, что документирование и регистрацию населения будут осуществлять посредством прикладного программного обеспечения "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (ППО РП ДРН). Туда же внесут данные о прохождении дактилоскопии.

При этом сбор дактилоскопической информации лиц будут проводить в подразделениях миграционной службы органов внутренних дел, в том числе его регистрационных пунктах документирования населения, органах национальной безопасности, загранучреждениях РК.

Методы дактилоскопирования

Дактилоскопирование осуществляется бескрасковым методом путём сканирования десяти пальцев рук или десяти пальцев и ладоней обеих рук на специальном дактилоскопическом сканере либо красковым методом на бумажный бланк дактилоскопической карты. При этом разработчики поясняют, что дактилоскопирование красковым методом не применяется при документировании и выдаче виз.

При наличии у регистрируемого гражданина, за исключением иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК, на отдельных ногтевых фалангах пальцев рук открытых ран и иных повреждений, временно исключающих их дактилоскопирование, сбор дактилоскопической информации не проводится на основании справки врача. В случае, когда человек, подлежащий дактилоскопической регистрации имеет деформированные суставы, сбор дактилоскопической информации проводится по неповрежденным или менее деформированным пальцам.

При этом сотрудник, который проводит дактилоскопию, вносит в базу данных отметку о временном повреждении ногтевых фаланг и невозможности осуществления процедуры дактилоскопирования в день обращения и предупреждает регистрируемое лицо о необходимости прохождения повторного дактилоскопирования после излечения при последующем обращении для получения документа, удостоверяющего личность.

При нераспознавании информационной системой папиллярных узоров пальцев обеих рук регистрируемому гражданину необходимо обработать руки санитарно-гигиеническими средствами и пройти процедуру повторного дактилоскопирования. В случае повторного нераспознавания АИС "БИЛ" папиллярных узоров пальцев обеих рук при использовании прижимного способа дактилоскопирования применяется прокатный способ дактилоскопирования.

Процедура верификации

Также в правила планируют внести нормы, которые уточняют алгоритм прохождения верификации.

Так, перед началом процедуры документирования сотрудник проверяет наличие отметки о прохождении дактилоскопической регистрации в ППО РП ДРН или ППО РП ДРИ. При наличии отметки сотрудник проводит верификацию посредством АИС "БИЛ".

В случае отсутствия в ППО РП ДРН или ППО РП ДРИ отметки о прохождении дактилоскопической регистрации, сотрудник формирует в ППО РП ДРН или ППО РП ДРИ заявку на прохождение дактилоскопической регистрации. После этого проводит дактилоскопическую регистрацию в программе АИС "БИЛ".

Верификация осуществляется бескрасковым методом путем одновременного прикладывания четырех пальцев (указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца), затем больших пальцев правой и левой рук поочередно к предметному стеклу дактилоскопического сканера. В случае отсутствия пальцев обеих рук у иностранца и лица без гражданства, выдворяемого за пределы РК, либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК, а также при выдаче разрешения трудовому иммигранту прикладывают поочередно ладони правой и левой рук.

При совпадении папиллярных узоров пальцев рук физического лица с его дактилоскопической информацией, размещенной в документе, удостоверяющем личность, либо по базе данных АИС "БИЛ", проходит дальнейшую процедуру документирования. В случае несовпадения папиллярных узоров пальцев рук физического лица с его дактилоскопической информацией, размещенной в документе, удостоверяющем личность, либо по базе данных АИС "БИЛ", физическое лицо подлежит повторному дактилоскопированию.

Помимо этого, перед дактилоскопированием будут проверять чистые ли у человека руки.

При дактилоскопировании обеспечивается соблюдение одного из следующих требований:

равномерное без скольжения прокатывание пальцев рук регистрируемого лица по предметному стеклу дактилоскопического сканера;

плотное прижатие пальцев рук регистрируемого лица к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

равномерное без скольжения прокатывание пальцев рук регистрируемого лица по поверхности окрашенной металлической или стеклянной пластины для раскатки краски и по дактилоскопической карте, а также использование чистого валика и пластин.

Способы дактилоскопирования

Будут дополнены способы отбора дактилоскопической информации при дактилоскопировании бескрасковым методом.

В частности, в проекте говорится, что дактилоскопирование осуществляется бескрасковым методом путём сканирования десяти пальцев рук одним из следующих способов: путем прижатия оттисков десяти пальцев рук;

путем прокатывания десяти пальцев рук.

Прижимной способ сканирования оттисков десяти пальцев рук проводится в следующей очередности:

одновременно прикладываются четыре пальца (без больших) правой, затем левой руки к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются большие пальцы рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера.

Прокатный способ сканирования оттисков десяти пальцев рук проводится в следующей очередности:

прокатываются поочередно с одной кромки ногтя до другой, начиная с большого пальца, заканчивая мизинцем правой руки, затем аналогично прокатываются пальцы левой руки по предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются четыре пальца (без больших) правой, затем левой руки к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются большие пальцы рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера.

Особенности дактилоскопирования иностранцев

Для иностранцев предусмотрены процедуры дактилоскопирования как с применением краски, так и без нее.

Так, дактилоскопирование иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения трудовому иммигранту, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК осуществляется прокатным способом одним из следующих методов:

бескрасковым методом путём сканирования десяти пальцев и ладоней рук;

красковым методом на бумажный бланк дактилоскопической карты десяти пальцев и ладоней рук.

Сканирование десяти пальцев и ладоней рук выполняется в следующей очередности:

прокатываются поочередно с одной кромки ногтя до другой, начиная с большого пальца, заканчивая мизинцем правой руки, затем аналогично прокатываются пальцы левой руки по предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются четыре пальца (без больших) правой, затем левой руки к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются большие пальцы рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

поочередно прикладываются к предметному стеклу дактилоскопического сканера ладони правой и левой рук.

Дактилоскопирование красковым методом на бумажный бланк дактилоскопической карты применяется в случаях, когда сканирование пальцев рук не представляется возможным ввиду деформации суставов. Полученная бумажная дактилоскопическая карта уничтожается после ввода в ППО РП ДРИ сотрудниками миграционной службы по акту согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

При этом разработчики проекта поясняют, что если лицо освобождается от прохождения дактилоскопической регистрации, то красковый метод применяться не будет.

Трудовым иммигрантам оформляется справка о прохождении дактилоскопической регистрации и выдается в бумажном формате. Для устранения излишней регламентации при дактилоскопировании трудового иммигранта форма справки обновлена и оптимизирована.

Прошедшие дактилоскопическую регистрацию граждане имеют право на ознакомление с ней. В связи с чем предлагается дополнить Правила следующей нормой:

"Передача дактилоскопической информации производится сотрудником миграционной службы на основании обращения лица, прошедшего дактилоскопическую регистрацию, при оформлении документов, удостоверяющих личность или лицу, представляющего его законные интересы".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 октября 2023 года.

Ранее мы писали, что с 1 января 2024 года отпечатки пальцев начнут снимать у всех казахстанцев. Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане РК и постоянно проживающие в Казахстане иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе.