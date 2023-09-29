Может ли работодатель требовать персональные данные близких родственников сотрудников
Так, в Минтруда пояснили, что согласно закону "О персональных данных и их защите", сбор, обработка персональных данных осуществляются собственником или оператором с согласия субъекта или его законного представителя.
Вместе с тем статья 9 закона устанавливает, в каких случаях обработка персональных данных производится без согласия субъекта или его законного представителя. При этом предоставление информации о персональных данных без согласия субъекта по требованию работодателя в этой статье не предусмотрено.
Кроме того, в Минтруда отметили, что ст. 32 Трудового кодекса предусматривает перечень документов для заключения трудового договора и в ней нет упоминания об истребовании персональных данных родственников.
"Таким образом, работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные настоящей статьей, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РК", – резюмировали в ведомстве.
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