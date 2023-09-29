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Может ли работодатель требовать персональные данные близких родственников сотрудников

Может ли работодатель требовать персональные данные родственников сотрудников Фото: pixabay
Имеет ли право работодатель требовать предоставить персональные данные на всех близких родственников (паспорт, ИНН и т.д.) сотрудников? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Так, в Минтруда пояснили, что согласно закону "О персональных данных и их защите", сбор, обработка персональных данных осуществляются собственником или оператором с согласия субъекта или его законного представителя.

Вместе с тем статья 9 закона устанавливает, в каких случаях обработка персональных данных производится без согласия субъекта или его законного представителя. При этом предоставление информации о персональных данных без согласия субъекта по требованию работодателя в этой статье не предусмотрено.

Кроме того, в Минтруда отметили, что ст. 32 Трудового кодекса предусматривает перечень документов для заключения трудового договора и в ней нет упоминания об истребовании персональных данных родственников.

"Таким образом, работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные настоящей статьей, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РК", – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы рассказали, в какой срок работник может уведомить работодателя о расторжении договора.


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