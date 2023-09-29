Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Кыргызстанцам изменили правила пребывания в Казахстане.
- Создана Компания по управлению возвращенными активами.
- В Казахстане усиливают безопасность на водоемах.
- Начиная с 2024 года в стране будут ежегодно формировать Национальный доклад по управлению государственными активами.
- Актаускому морскому торговому порту вернули статус международного.
- Образован Национальный совет по профессиональным квалификациям.
- Реестр профессий, по которым требуется признание профессиональных квалификаций работников, появится в Казахстане.
- Власти ввели ограничения на ввоз пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортом в Казахстан.
- Министерство транспорта сделало платными участки дороги Павлодар –Калбатау и Бейнеу – Акжигит.
- Ратифицировано Соглашение по вопросам пребывания сил ОДКБ на территории одного из его государств-членов.
- Президент подписал закон о ратификации поправок в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ.
- Ратифицировано Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ.
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