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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Кыргызстанцам изменили правила пребывания в Казахстане.
  • Создана Компания по управлению возвращенными активами.
  • В Казахстане усиливают безопасность на водоемах.
  • Начиная с 2024 года в стране будут ежегодно формировать Национальный доклад по управлению государственными активами.
  • Актаускому морскому торговому порту вернули статус международного.
  • Образован Национальный совет по профессиональным квалификациям.
  • Реестр профессий, по которым требуется признание профессиональных квалификаций работников, появится в Казахстане.
  • Власти ввели ограничения на ввоз пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортом в Казахстан.
  • Министерство транспорта сделало платными участки дороги Павлодар –Калбатау и Бейнеу – Акжигит.
  • Ратифицировано Соглашение по вопросам пребывания сил ОДКБ на территории одного из его государств-членов.
  • Президент подписал закон о ратификации поправок в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ.
  • Ратифицировано Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ.

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Элина Черногрицкая
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