#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
461.26
542.58
6.18
Право

В Казахстане будут вести реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 09:49 Фото: freepik
Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года утверждены Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.

Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.

В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел РК.

Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.

В Реестр подлежат включению следующие сведения: фамилия, имя, отчество, лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, число, месяц, год рождения, статья Уголовного кодекса РК, наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.

В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.

По преступлениям, связанным с созданием или руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.

Реестр ведется ответственным подразделением службы экономических расследований с учетом специфики осуществляемой деятельности.

Реестр утверждается руководителем структурного подразделения службы экономических расследований и ежеквартально актуализируется.

Основания для исключения из Реестра:

  • снятие либо погашение судимости;
  • смерть либо признание недееспособным физического лица;
  • вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица.

Приказ вводится с 19 мая 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
15:31, 04 февраля 2026
В Казахстане создадут реестр участников экономических преступлений
Утверждены Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц
11:42, 03 октября 2023
Реестр бенефициарных собственников юридических лиц создали в Казахстане
В Казахстане будут вести реестр субъектов социального предпринимательства
10:55, 24 июля 2023
В Казахстане будут вести реестр субъектов социального предпринимательства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
10:13, Сегодня
Олимпийский чемпион "отменил" сенсационное поражение Хамзата Чимаева
Был установлен рекорд посещаемости на &quot;Мастерс&quot; в Риме с участием теннисистов Казахстана
09:57, Сегодня
Был установлен рекорд посещаемости на "Мастерс" в Риме с участием теннисистов Казахстана
Ига Швёнтек установила уникальное достижение на &quot;тысячнике&quot; в Риме
09:32, Сегодня
Ига Швёнтек установила уникальное достижение на "тысячнике" в Риме
WTA о Рыбакиной
09:19, Сегодня
В WTA разобрали победу Рыбакиной над Плишковой и дали прогноз на матч со Свитолиной в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: