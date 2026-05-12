В Казахстане будут вести реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями
Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.
Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.
В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел РК.
Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.
В Реестр подлежат включению следующие сведения: фамилия, имя, отчество, лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, число, месяц, год рождения, статья Уголовного кодекса РК, наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.
В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.
По преступлениям, связанным с созданием или руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.
Реестр ведется ответственным подразделением службы экономических расследований с учетом специфики осуществляемой деятельности.
Реестр утверждается руководителем структурного подразделения службы экономических расследований и ежеквартально актуализируется.
Основания для исключения из Реестра:
- снятие либо погашение судимости;
- смерть либо признание недееспособным физического лица;
- вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица.
Приказ вводится с 19 мая 2026 года.