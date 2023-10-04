Платной стала еще одна дорога в Казахстане

Министр транспорта утвердил приказ от 21 сентября 2023 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Павлодар – граница Российской Федерации (на Омск) на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Приказом установлено, что участок Павлодар – граница Российской Федерации (на Омск) километр 389+710 – 191+500 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б, ІІ категории граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику) используется на платной основе.

При этом проехать можно по альтернативной дороге: автомобильная дорога республиканского значения "Мостовой переход через реку Иртыш", автомобильная дорога республиканского значения "Ленинский – Иртышск – Русская Поляна".

Протяженность платной дороги – 198 километров 210 метров. Количество полос движения – 2 и 1 полоса в обоих направлениях. Срок использования на платной основе – 20 лет.

Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составляет:

Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 991 тенге;

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1982 тенге;

автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 2939 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 3964 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 4955 тенге.

Также предусмотрена абонентская плата за месяц и за год. В месяц стоимость абонемента составит от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году), в зависимости от грузоподъемности транспорта.

На год абонентская плата составит от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Приказ вводится в действие 14 октября 2023 года.

Мы уже писали, что с 8 октября станет платным участок автодороги Павлодар – Калбатау, с 9 октября плату будут взимать за проезд по дороге Бейнеу – Акжигит, а с 10 октября – на участке Уральск – граница Российский Федерации (на Самару).

Кроме того, мы сообщали, что в Казахстане увеличат число платных дорог. Протяженность платных дорог составляет 2,2 тыс. км. Общие сборы с начала текущего года составили 4 млрд тенге.