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Право

Еще одну дорогу сделали платной в Казахстане

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:07 Фото: Zakon.kz
И.о. министра транспорта утвердил приказ от 7 февраля 2025 года "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург) на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Платным стал участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Мартук – граница Российской Федерации (на Оренбург).

Протяженность платной дороги – 82 км 692 метров, ширина полосы – не менее 3,75 метра.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге Актобе – граница Российской Федерации (на Орск).

Указанный участок используется на платной основе 20 лет.

Поскольку дорога относится ко ІІ технической категории, легковые автомобили освобождены от платы за проезд.

Стоимость проезда по всему маршруту в одну сторону составляет:

  • для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны – 600 тенге (пост-оплата) и 515 тенге (предоплата);
  • для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 т – 1 220 тенге (пост-оплата) и 1 038 тенге (предоплата);
  • для автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 1 820 тенге (пост-оплата) и 1 544 тенге (предоплата);
  • для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 2 440 тенге (пост-плата) и 2 078 тенге (предоплата);
  • для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 3 040 тенге (пост-оплата) и 2 583 тенге (предоплата).

Также установлены тарифы по проезду по участкам дороги.

Кроме того, устанавливается абонентская плата за проезд по платным участкам на определенный период времени для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, при перемещении за пределами одного района в виде абонемента сроком на месяц или на год.

Месячный абонемент обойдется от 1 до 5 МРП ( от 3 932 до 19 660 тенге в 2025 году) в зависимости от вида транспортного средства. Стоимость годового абонемента составляет от 12 до 60 МРП (от 47 184 до 235 920 тенге в 2025 году).

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что дорога Кызылорда – Аральск стала платной.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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