Внутренний анализ коррупционных рисков на госслужбе: что изменилось
В документе уточняется, что в случае проведения уполномоченным органом по антикоррупционной политике внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности объекта анализа, внутренний анализ коррупционных рисков проводится по истечении одного года со дня его завершения.
Под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются вопросы:
- управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- оказания государственных услуг;
- выполнения разрешительных функций;
- реализации контрольно-ревизионных функций;
- освоения и распределения бюджетных финансовых средств;
- осуществления государственных закупок;
- бюджетного планирования;
- заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- разработки и эксплуатации цифровых систем;
- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.
В правила добавлены новые источники информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
- вступившие в законную силу судебные акты по вопросам, связанным с деятельностью объекта внутреннего анализа коррупционных рисков;
- публикации, обращения и иные сведения, размещенные в социальных сетях и интернет-ресурсах, содержащие информацию о возможных коррупционных рисках в деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков.
Также правила дополнены новой нормой, в которой говорится:
По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков субъект внутреннего анализа коррупционных рисков вправе направить запрос в уполномоченный орган по антикоррупционной политике о необходимости проведения внешнего анализа коррупционных рисков.
Помимо этого уточняется, что перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, используется уполномоченными по этике, антикоррупционными комплаенс-службами и иными структурными подразделениями или лицами государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющими функции по профилактике и недопущению нарушений законодательства РК в сфере противодействия коррупции, при организации системной профилактической работы с лицами, занимающими должности, подверженные коррупционным рискам.
Информация о выявленных коррупционных рисках и ходе исполнения плана мероприятий представляется первому руководителю субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков раз в полугодие, до 15 января и 15 июля.
Приказ вводится в действие с 13 августа.