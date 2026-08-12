Внутренний анализ коррупционных рисков на госслужбе: что изменилось

Председатель Агентства РК по делам государственной службы приказом от 6 августа 2026 года изменил Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется, что в случае проведения уполномоченным органом по антикоррупционной политике внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности объекта анализа, внутренний анализ коррупционных рисков проводится по истечении одного года со дня его завершения.

Под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются вопросы:

управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;

предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

и урегулирования конфликта интересов; оказания государственных услуг;

выполнения разрешительных функций;

разрешительных функций; реализации контрольно-ревизионных функций;

освоения и распределения бюджетных финансовых средств;

осуществления государственных закупок;

бюджетного планирования;

заключения договоров с физическими и юридическими лицами;

разработки и эксплуатации цифровых систем;

иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

В правила добавлены новые источники информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

вступившие в законную силу судебные акты по вопросам, связанным с деятельностью объекта внутреннего анализа коррупционных рисков;

публикации, обращения и иные сведения, размещенные в социальных сетях и интернет-ресурсах, содержащие информацию о возможных коррупционных рисках в деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

Также правила дополнены новой нормой, в которой говорится:

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков субъект внутреннего анализа коррупционных рисков вправе направить запрос в уполномоченный орган по антикоррупционной политике о необходимости проведения внешнего анализа коррупционных рисков.

Помимо этого уточняется, что перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, используется уполномоченными по этике, антикоррупционными комплаенс-службами и иными структурными подразделениями или лицами государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющими функции по профилактике и недопущению нарушений законодательства РК в сфере противодействия коррупции, при организации системной профилактической работы с лицами, занимающими должности, подверженные коррупционным рискам.

Информация о выявленных коррупционных рисках и ходе исполнения плана мероприятий представляется первому руководителю субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков раз в полугодие, до 15 января и 15 июля.

Приказ вводится в действие с 13 августа.