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Право

Внутренний анализ коррупционных рисков на госслужбе: что изменилось

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 15:28 Фото: freepik
Председатель Агентства РК по делам государственной службы приказом от 6 августа 2026 года изменил Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется, что в случае проведения уполномоченным органом по антикоррупционной политике внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности объекта анализа, внутренний анализ коррупционных рисков проводится по истечении одного года со дня его завершения.

Под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются вопросы:

  • управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
  • предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
  • оказания государственных услуг;
  • выполнения разрешительных функций;
  • реализации контрольно-ревизионных функций;
  • освоения и распределения бюджетных финансовых средств;
  • осуществления государственных закупок;
  • бюджетного планирования;
  • заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
  • разработки и эксплуатации цифровых систем;
  • иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

В правила добавлены новые источники информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

  • вступившие в законную силу судебные акты по вопросам, связанным с деятельностью объекта внутреннего анализа коррупционных рисков;
  • публикации, обращения и иные сведения, размещенные в социальных сетях и интернет-ресурсах, содержащие информацию о возможных коррупционных рисках в деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

Также правила дополнены новой нормой, в которой говорится:

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков субъект внутреннего анализа коррупционных рисков вправе направить запрос в уполномоченный орган по антикоррупционной политике о необходимости проведения внешнего анализа коррупционных рисков.

Помимо этого уточняется, что перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, используется уполномоченными по этике, антикоррупционными комплаенс-службами и иными структурными подразделениями или лицами государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющими функции по профилактике и недопущению нарушений законодательства РК в сфере противодействия коррупции, при организации системной профилактической работы с лицами, занимающими должности, подверженные коррупционным рискам.

Информация о выявленных коррупционных рисках и ходе исполнения плана мероприятий представляется первому руководителю субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков раз в полугодие, до 15 января и 15 июля.

Приказ вводится в действие с 13 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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