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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент подписал закон "Об общественном контроле".
  • В АППК регламентировали порядок подачи петиций.
  • Антикор утвердил Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков.
  • Реестр бенефициарных собственников юридических лиц появился в Казахстане.
  • Расширен перечень признаков подозрительных операций.
  • Водители смогут проходить предрейсовое медицинское освидетельствование онлайн.
  • Минздрав утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению профилактических прививок населению.
  • Министерство экологии утвердило базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства.
  • Как будут расходовать и мониторить средства Специального государственного фонда, в который поступают возвращенные государству незаконные активы.

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