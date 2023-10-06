Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент подписал закон "Об общественном контроле".
- В АППК регламентировали порядок подачи петиций.
- Антикор утвердил Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков.
- Реестр бенефициарных собственников юридических лиц появился в Казахстане.
- Расширен перечень признаков подозрительных операций.
- Водители смогут проходить предрейсовое медицинское освидетельствование онлайн.
- Минздрав утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению профилактических прививок населению.
- Министерство экологии утвердило базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства.
- Как будут расходовать и мониторить средства Специального государственного фонда, в который поступают возвращенные государству незаконные активы.
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