В Казахстане продлят запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода

Министерство энергетики подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", – говорится с документе.

Исключения будут лишь в нескольких случаях:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республики.

Планируется, что запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября.

Ранее запрет на вывоз газа был введен приказом Минэнерго от 2 мая 2024 года. Его срок истекает в ноябре 2024 года, в связи с чем для обеспечения сжиженным газом внутреннего рынка и планируется продлить запрет на экспорт еще на 6 месяцев.