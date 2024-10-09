В Казахстане продлят запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", – говорится с документе.
Исключения будут лишь в нескольких случаях:
- вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;
- вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республики.
Планируется, что запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября.
Ранее запрет на вывоз газа был введен приказом Минэнерго от 2 мая 2024 года. Его срок истекает в ноябре 2024 года, в связи с чем для обеспечения сжиженным газом внутреннего рынка и планируется продлить запрет на экспорт еще на 6 месяцев.
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