Газификация Казахстана: утвержден план до 2030 года

Министр энергетики приказом от 29 сентября 2023 года утвердил Генеральную схему газификации Республики Казахстан на 2023-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Генеральная схема газификации республики является комплексным документом, предусматривающим стратегические направления приоритетности обеспечения внутренних потребностей страны в газе.

Дальнейшая газификация страны включает достижение следующих основных задач:

дальнейшее развитие газификации республики с охватом газификацией новых территорий и обеспечением надежности поставок газа на внутреннем рынке и учетом перспективы газоснабжения во всех регионах страны;

модернизацию существующих и строительство новых объектов систем газификации с соединительными перемычками единой системы газоснабжения;

поддержание и развитие положительного баланса газовых ресурсов, и выработку товарного газа с учетом растущих объемов потребления природного газа в структуре топливно-энергетического баланса РК и эффективного его использования в сфере нефтегазохимии и энергетики.

В документе указывается, что предпринятые в последние годы мероприятия по развитию газовой отрасли позволили добиться относительной финансовой стабилизации газотранспортных организаций, увеличения объемов работ и технической реконструкции магистральных и местных газопроводных систем, что отразилось на росте внутреннего потребления газа.

Однако в настоящее время не в полной мере осуществляется переработка добываемого газа, на ряде месторождений отсутствует техническая возможность выделения и доставки природного газа с мест его добычи в систему транспортировки и регионы его потребления.

"Принятие Генеральной схемы направлено на объединение технологически и территориально отдельных звеньев газовой составляющей в нефтегазовом комплексе и создание единой отраслевой системы добычи, переработки, транспортировки и доставки до потребителей природного газа в сочетании с доставкой сжиженного природного и нефтяного газов", – отмечают в Минэнерго.

Задачами Генеральной схемы газификации являются:

формирование приоритетных направлений развития газификации страны и перспективных проектов строительства новых магистральных газопроводов для создания единой газотранспортной системы страны и покрытия возрастающих потребностей в регионах;

определение перспективных схем транспортировки природного газа, размещение и модернизация объектов по подготовке, переработке и хранению товарного газа, а также доставке и реализации газа до потребителей в газообразном или сжиженном виде;

создание условий для увеличения доли потребления газа в структуре топливно-энергетического баланса Казахстана;

разработка мер по государственной поддержке для разработки и введения в эксплуатацию новых газосодержащих месторождений при формировании долгосрочного баланса страны в природном газе;

эффективное взаимодействие АО "Национальная компания "QazaqGaz" (национальный оператор) и местных исполнительных органов при реализации проектов газификации, а также организации стабильного газоснабжения потребителей в регионах;

реализация технической политики по реконструкции и модернизации объектов газотранспортной системы для обеспечения надежности и экологической безопасности работы на объектах транспортировки газа и газоснабжения на местах;

осуществление мероприятий по достижению финансовой стабильности группы компаний национального оператора по поддержанию закупочных оптовых цен, стимулирующей увеличение ресурсов газа и поставок товарного газа на внутренний рынок, а также отработка новых схем и маршрутов экспортно-импортных поставок газа;

отработка единой ценовой и тарифной политики на реализацию газа в разрезе категорий потребителей для стимулирования с учетом рыночных условий развития новых направлений эффективного использования товарного газа и поддержки справедливых цен для социальных объектов и населения.

Главной целью реализации Генеральной схемы является обеспечение безопасного и бесперебойного газоснабжения возрастающих потребностей населения и экономики страны на базе максимального использования выгод от транзита природного газа, расширения ресурсной базы и эффективного ведения экспорта природного газа.

При этом достижение этих целей предполагает увеличение ресурсов товарного газа с увеличением добычи газа на существующих и вовлечением новых месторождений с ростом выработки товарного газа.

На внутреннем рынке ставится задача увеличения уровня охвата газоснабжения населения республики с 11,6 млн человек (59 %) в 2022 году до 13,5 млн человек (65 %) к 2030 году.

"Данные расчеты построены на том, что будут использованы все возможные ресурсы газа и произойдет значительное увеличение потребления газа за счет энергетики и газохимии, что является оптимистичным сценарием развития газовой системы Республики Казахстан. При этом расчеты перспективного баланса добычи и потребления товарного газа указывает на возможный допустимый дефицит по ресурсам газа в пределах до 3 млрд м3 потребления газа", - прояснили в Минэнерго.

Документ также предусматривает разработку технико-экономичного обоснования строительства второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент" с мощностью до 10 млрд м3/год на первом этапе и увеличением мощности транзита магистрального газопровода за счет строительства компрессорных станций до 15 млрд м3/год.

В Генеральной схеме газификации дается анализ нынешнего состояния газификацию и рассматриваются тенденции и прогнозы ее развития: в частности, дается прогноз добычи сырого газа, производства товарного газа и его перспективные ресурсы, разработка новых месторождений газа, рассматриваются вопросы геологоразведки на газосодержащих месторождениях.

Кроме того, определена динамика и структура потребления товарного газа, рассматриваются реалистичные сценарии развития газификации, использование сжиженного нефтяного газа и его перспективные ресурсы и т.д.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане ограничат вывоз сжиженного газа. Соответствующий приказ подготовило Министерство энергетики. Планируется ввести запрет на вывоз с территории РК сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана сроком на три года автомобильным транспортом и сроком на шесть месяцев железнодорожным транспортом. Исключение составит вывоз газа недропользователями, осуществившими его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования.