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Законодательство РК

Сотрудникам Нацбанка увеличат командировочные расходы

Сотрудникам Нацбанка увечат командировочные расходы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Нацбанк подготовил изменения в Правила определения размеров и порядка компенсационных выплат при служебных командировках работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета Национального банка РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается увеличение размеров суточных расходов и расходов по найму жилого помещения при служебных командировках в пределах республики, а также в части улучшения условий по проезду воздушным транспортом при длительных зарубежных перелетах (более 4 часов подряд).

Так, говорится, что суточные оплачиваются за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути, в следующих размерах:

  • работникам (за исключением работников отдела инкассации Нацбанка, входящих в состав бригады инкассаторов, командированных для выполнения распоряжений работодателя срочного или конфиденциального характера) – 5 МРП (17 250 тенге в 2023 году). Сейчас эта сумма составляет 3 МРП;
  • работникам отдела инкассации Нацбанка, входящим в состав бригады инкассаторов, командированных для выполнения распоряжений работодателя срочного или конфиденциального характера – 7 МРП (24 150 тенге). Сейчас 5 МРП.

Расходы по найму жилого помещения составят:

первому руководителю государственного учреждения и его заместителям:

  • 20 МРП (69 000 тенге) в сутки – в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау, Шымкент (было 15 МРП);
  • 15 МРП (51 750 тенге) в сутки – в областных центрах (за исключением городов Атырау, Актау) и других городах республики, в том числе в районных центрах областей. Сейчас эта сумма составляет 10 МРП);

другим работникам:

  • 15 МРП (сейчас 10 МРП) в сутки – в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау, Шымкент;
  • 12 МРП (сейчас 7 МРП) в сутки – в областных центрах (за исключением городов Атырау, Актау) и других городах республики, в том числе в районных центрах областей.

Также в правила добавлено, что расходы руководителям структурных подразделений Нацбанка по проезду учитываются по стоимости авиабилета класса "Эконом", а при продолжительности перелета более четырех часов (без пересадки) – по стоимости авиабилета класса "Бизнес". 

В обосновании говорится, что таким образом планируется улучшить условия направления работников Национального банка в служебные командировки.

Суммы возмещения приведены с учетом средневзвешенных цен по питанию и иным ежедневным расходам на территории РК.

"Суточные нормы для работников отдела инкассации всегда предусматриваются выше в связи с выполнением ими особо важной работы по перевозке банковских (валютных) ценностей и грузов, требующей постоянной боевой готовности, сопряженной с повышенным уровнем риска для жизни", – пояснили в финрегуляторе. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 октября.

Ранее мы рассказали, что среднюю зарплату вахтовиков будут считать по-новому.


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Лариса Черненко
Открытые НПА Нацбанк РК Казахстан
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