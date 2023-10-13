Как управляющая компания будет управлять возвращенными государству активами

Заместитель премьер-министра – министр финансов приказом от 5 октября 2023 года утвердил Правила управления переданными управляющей компании активами, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2023 года в Казахстане создано ТОО "Компания по управлению возвращенными активами".

Утвержденные Правила определяют порядок управления управляющей компанией активами, поступившими в состав имущества управляющей компании по основаниям, предусмотренным законом "О возврате государству незаконно приобретенных и выведенных активов".

Так, законом установлено, что имущество управляющей компании формируется за счет:

активов, возвращенных в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

собственных средств.

Активы, возвращенные в собственность государства, за исключением активов в денежной форме, принимаются в состав имущества управляющей компании. Активы, возвращенные в денежной форме, зачисляются напрямую в Специальный государственный фонд.

Управляющая компания ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и по активам, возвращенным в порядке, предусмотренном настоящим законом и другими законами РК.

Активы принимает управляющая компания без увеличения ее уставного капитала. Прием активов проводит комиссия, состоящая из числа работников управляющей компании. При этом в случаях, предусмотренных законом, управляющая компания оформляет право собственности на активы с целью их управления и реализации.

При необходимости (сложность актива, ограниченные временные и трудовые ресурсы и иные обстоятельства, связанные со спецификой актива), для подтверждения прав на актив, наличия и состояния актива, определения технологической целостности и технического состояния и установления иных сведений об активе, управляющая компания привлекает экспертов.

После принятия актива в состав имущества управляющей компании принимаются меры по минимизации рисков утраты (гибели, хищения, порчи, повреждения) вследствие воздействия различных негативных внешних факторов и убытков, оптимизации расходов, которые включают, но не ограничиваются:

привлечением организаций, оказывающих охранные услуги;

заключением договоров с коммунальными службами и иными обслуживающими организациями;

при необходимости страхованием имущества от риска утраты вследствие воздействия различных негативных внешних факторов;

принятием мер по техническому обслуживанию объектов инфраструктуры.

Активы, переданные управляющей компании:

не являются предметом залога;

не взыскиваются по требованию кредиторов;

не являются предметом ареста или обременения имущества;

не взыскиваются инкассовым распоряжением по обязательствам управляющей компании и третьих лиц;

не являются предметом обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства;

не взыскиваются в порядке регрессных требований;

не являются предметом обеспечения по обязательствам, в том числе по обязательствам управляющей компании.

Управляющая компания размещает информацию об активах, поступивших в состав ее имущества в соответствии с законом, на веб-портале реестра.

Правилами определены способы управления активами

Управление и содержание активов может осуществляться как самостоятельно управляющей компанией, без привлечения граждан и юридических лиц, так и иными организациями, профессиональными экспертами, международными организациями.

Управление активами, в зависимости от вида актива, включает в себя следующие способы:

имущественный наем (аренда/аренда с правом последующего выкупа);

передача в доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа);

консервация;

реализация;

передача активов в государственную собственность в порядке, предусмотренном Правилами приобретения государством прав на имущество по договору дарения;

иные способы, определяемые управляющей компанией, не противоречащие законодательству РК и законодательству страны нахождения актива.

При этом решение о способе управления принимают при условии одобрения наблюдательным советом с учетом следующих факторов:

индивидуальные особенности актива;

состав и структура активов;

анализ производственной, коммерческой деятельности субъекта до момента обращения актива в состав имущества управляющей компании;

оценка стоимости актива;

рекомендации консалтинговых компаний;

исследований рынка;

экономическая целесообразности;

необходимой информации, касающейся данного актива.

Передача активов в аренду

Актив передается управляющей компанией в наем (аренду/аренду с правом последующего выкупа) с учетом рыночных цен, исходя из месторасположения, технического состояния и возможности эксплуатации объекта и других факторов, которые определяются с учетом стоимости актива и его местоположения.

При этом стоимость аренды актива, при необходимости проведения капитального либо текущего ремонта, корректируется управляющей компанией.

Арендатором выступают физические лица и негосударственные юридические лица. Передача актива в наем (аренду/ аренду с правом последующего выкупа) осуществляется на тендерной основе посредством веб-портала реестра.

Однако возможна передача в аренду без тендера на следующих условиях:

отсутствие заявок от потенциальных участников при проведении тендера;

проведение предпродажной подготовки при реализации актива.

Участники тендера вносят гарантийный взнос в размере, сроки и порядке, указанные в извещении о проведении тендера на счет единого оператора. Победителем признается единственный участник или участник тендера, предложивший наибольшую сумму арендной платы за объект, и отвечающий требованиям управляющей компании.

Договор аренды/аренды с правом последующего выкупа заключается с победителем в течение трех рабочих дней.

Передача активов в доверительное управление

Передача актива в доверительное управление без права и с правом последующего выкупа осуществляется на тендерной основе с использованием веб-портала реестра.

Доверительным управляющим выступают граждане и негосударственные юридические лица.

Объявление о проведении тендера публикуется на сайте управляющей компании и на веб-портале реестра не менее чем за 15 календарных дней до его проведения и включает в себя:

краткую характеристику актива, местонахождение, целевое использование и другие сведения об активе при необходимости;

дату и время проведения тендера;

срок окончания приема заявок потенциальных доверительных управляющих;

размер гарантийного взноса на участие в тендере.

срок передачи в доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа);

условия передачи в доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа).

Поступившие заявки рассматриваются управляющей компанией в день проведения тендера.

По итогам тендера в день проведения тендера на веб-портале реестра формируется протокол о результатах тендера, который подписывают уполномоченное лицо управляющей компании и победитель в день проведения тендера.

Договор передачи актива в доверительное управление подписывается в течение 10 календарных дней со дня проведения тендера.

Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении, в порядке, установленном законодательством страны нахождения актива, и договором доверительного управления (без права и с правом последующего выкупа).

Консервация активов

При экономической нецелесообразности содержания и обслуживания актива, возникновения рисков получения убытков управляющая компания принимает решение о консервации актива.

Для консервации актива управляющая компания обращается в коммунальные службы по отключению горячей/холодной воды, канализации, газа, междугородней и международной телефонной связи, интернета, кабельного телевидения, услуг домофона и других возможных услуг при необходимости.

Реализация активов

Реализация активов осуществляется с целью пополнения Специального государственного фонда и является основной целью управления, управляющей компанией активами, поступившими в состав ее имущества, в том числе предварительно переданных в аренду, доверительное управление (без права и с правом последующего выкупа), а также законсервированных активов.

Управляющая компания реализует активы по рыночной стоимости, определяемой оценщиком в соответствии с требованиями законодательства страны по местонахождению актива.

Основанием для реализации актива служат экономическая нецелесообразность содержания/обслуживания, текущая высокая ликвидность актива и благоприятная рыночная конъюнктура.

Способы реализации активов:

проведение торгов в форме аукциона (в том числе электронные);

переуступка прав требования;

реализация активов на фондовой бирже (осуществляется в соответствии с правилами биржи);

иными способами, не противоречащими законодательству страны нахождения актива.

Активы, расположенные за пределами Казахстана, реализуют в рамках законодательства страны нахождения актива.

В договоре купли-продажи актива предусматриваются условия по обеспечению сохранности актива до полной оплаты его стоимости, в том числе страхование актива.

Обеспечением своевременного погашения платежей служит право залога управляющей компании на приобретенный покупателем актив или иной способ, предусмотренный договором купли-продажи.

Электронные торги в форме аукциона являются предпочтительным способом реализации активов и проводятся на веб-портале реестра. Аукцион проводят на повышение (первые торги) и на понижение цены (последующие торги).

Шаг изменения цены устанавливают следующим образом:

при стартовой или текущей цене актива в размере до 20000-кратного МРП (69 млн тенге в 2023 году) шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 10% и на аукционе на понижение цены в размере 5%;

при стартовой или текущей цене актива в размере от 20 000 до 50 000 МРП (от 69 млн до 172 млн 500 тыс. тенге) шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 7% и на аукционе на понижение цены в размере 5%;

при стартовой или текущей цене актива в размере от 50 000 до 100 000 МРП (от 172 млн 500 тыс. до 345 млн тенге) шаг изменения устанавливается в размере 5%;

при стартовой или текущей цене актива в размере от 100 000 до 250 000 МРП (от 345 млн до 862 млн 500 тыс.) шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 2,5% и на аукционе на понижение цены в размере 5%;

при стартовой или текущей цене актива в размере от 250 000 до 500 000 МРП (от 862 млн 500 тыс. до 1 млрд 725 млн тенге) шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 1 (одного) процента и на аукционе на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов;

при стартовой или текущей цене актива в размере от 500 000 МРП (1 млрд 725 млн тенге) и выше шаг изменения устанавливается на аукционе на повышение цены в размере 0,5% и на аукционе на понижение цены в размере 5%.

Интервал установления шага изменения цены составляет 5 минут.

Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и управляющей компании подписать договор купли-продажи актива по цене реализации. Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более 10 календарных дней со дня проведения аукциона.

Распоряжение средствами от управления активами и выплата вознаграждения

Средства, поступившие от сдачи актива в аренду/аренду с правом последующего выкупа, включаются в состав доходов управляющей компании.

Средства, поступившие от реализации актива, аккумулируются на отдельном счете управляющей компании и в течение трех рабочих дней перечисляются в Специальный государственный фонд, за минусом комиссионного вознаграждения.

По итогам финансового года управляющая компания перечисляет чистый доход в размере 100% в доход республиканского бюджета в течение 10 дней с даты принятия решения единственного участника об утверждении годовой финансовой отчетности.

Управляющая компания вправе получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность при отсутствии финансирования из республиканского бюджета на предстоящий год, величина которого устанавливается Правительством Республики Казахстан.

Сумма комиссионных вознаграждений управляющей компании ограничивается суммой средств, необходимой для финансирования текущих расходов управляющей компании в соответствующем финансовом году.

Фактический размер комиссионного вознаграждения определяется исходя из текущих расходов управляющей компании, в соответствии с решением наблюдательного совета.

Приказ вводится в действие 23 октября 2023 года.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" 12 июля 2023 года.

Закон направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.