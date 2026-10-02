Долг по алиментам в размере 14 миллионов тенге отменили в Шымкенте

В Шымкенте суд признал незаконным постановление частного судебного исполнителя о расчете задолженности по алиментам, передает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, Специализированный межрайонный административный суд рассмотрел иск должника к частному судебному исполнителю. Ранее ЧСИ определил задолженность по алиментам в размере более 14 млн тенге.

Кроме того, в отношении должника были приняты обеспечительные меры: наложены аресты на движимое и недвижимое имущество, вынесены постановления о задержании автотранспорта и ограничении на выезд за пределы Казахстана.

"Истец не согласился с расчетом задолженности и указал, что при его составлении не были учтены фактические доходы и пенсионные отчисления за спорный период. Изучив материалы дела, суд установил, что сумма задолженности была рассчитана некорректно. В результате постановление об определении долга признали незаконным и отменили. Суд указал на необходимость провести перерасчет с учетом фактического дохода должника. При этом требования об отмене арестов на имущество, задержании автотранспорта и ограничении на выезд за границу суд не удовлетворил", – указано в материалах дела.

Было установлено, что задолженность по алиментам действительно имеется, а принятые меры направлены на исполнение судебного акта. В итоге иск удовлетворили частично. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее депутат Курултая Лариса Ли предложила разработать дополнительные меры поддержки семей, которые фактически не получают присужденные судом алименты.