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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев назначил на должности и освободил от должностей ряд судей.
  • Образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.
  • Обнародован Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Казахстане до 2027 года.
  • Правительство утвердило Доклад о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
  • Принят План мероприятий по реализации поручений президента по социально-экономическому развитию города Алматы.
  • Опубликован приказ Министерства просвещения о сроках 2023-2024 учебного года, каникулах и итоговой аттестации в школах.
  • Министерство энергетики утвердило Генеральную схему газификации Казахстана до 2030 года.
  • В правилах государственных закупок произошел ряд изменений.
  • С 1 января 2024 года в Казахстане начнут действовать новые правила валютного контроля.
  • Реестр законных представителей онлайн-платформ будут вести согласно Правилам.
  • Изменились Правила обмена иностранной валюты.

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