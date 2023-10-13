Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев назначил на должности и освободил от должностей ряд судей.
- Образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.
- Обнародован Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Казахстане до 2027 года.
- Правительство утвердило Доклад о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
- Принят План мероприятий по реализации поручений президента по социально-экономическому развитию города Алматы.
- Опубликован приказ Министерства просвещения о сроках 2023-2024 учебного года, каникулах и итоговой аттестации в школах.
- Министерство энергетики утвердило Генеральную схему газификации Казахстана до 2030 года.
- В правилах государственных закупок произошел ряд изменений.
- С 1 января 2024 года в Казахстане начнут действовать новые правила валютного контроля.
- Реестр законных представителей онлайн-платформ будут вести согласно Правилам.
- Изменились Правила обмена иностранной валюты.
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