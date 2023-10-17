Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Можно ли работать двоюродным братьям в одном госучреждении

Можно ли работать двоюрдным братьям в одном госучреждении Фото: акимат Алматы
Допускается ли работа в одном государственном учреждении двоюродных братьев, и не является ли это коррупционным риском? На этот вопрос ответили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.
В агентстве пояснили, что согласно закону "О противодействии коррупции", лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников.

Под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, под свойственниками – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

"Исходя из содержания данной нормы следует, что двоюродный брат не относится к категории ни близких родственников, ни свойственников", - отметили в агентстве.
Наряду с этим закон устанавливает, что конфликтом интересов является противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей. 

Согласно статьи 15 к мерам его урегулирования относятся:

  • отстранение лиц от исполнения должностных обязанностей и поручение другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;
  • изменение должностных обязанностей;
  • принятие иных мер по устранению конфликта интересов. 

Таким образом, в случае возникновения конфликта интересов непосредственный руководитель либо руководство организации обязаны своевременно принять одну из перечисленных мер, резюмировали в антикоррупционной службе.

Ранее мы рассказали, может ли работодатель удерживать часть зарплаты из-за невыполнения сотрудником должностных обязатенностей.

Читайте также

Утверждены порядок представления в уполномоченный орган по возврату активов декларации о раскрытии активов
Кто и как будет представлять декларацию о раскрытии активов
У казахстанских литераторов появилась новая награда
У казахстанских литераторов появилась новая награда
Пилотный проект по автоматизированной аттестации адвокатов, нотариусов и ЧСИ продлят и распространят на весь Казахстан
Пилотный проект по автоматизированной аттестации адвокатов, нотариусов и ЧСИ масштабируют
Лариса Черненко
Казахстан АПК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Документ
Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане
В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт
В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления