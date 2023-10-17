Можно ли работать двоюродным братьям в одном госучреждении
Фото: акимат Алматы
Допускается ли работа в одном государственном учреждении двоюродных братьев, и не является ли это коррупционным риском? На этот вопрос ответили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.
В агентстве пояснили, что согласно закону "О противодействии коррупции", лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников.
Под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, под свойственниками – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).
"Исходя из содержания данной нормы следует, что двоюродный брат не относится к категории ни близких родственников, ни свойственников", - отметили в агентстве.
Наряду с этим закон устанавливает, что конфликтом интересов является противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.
Согласно статьи 15 к мерам его урегулирования относятся:
- отстранение лиц от исполнения должностных обязанностей и поручение другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;
- изменение должностных обязанностей;
- принятие иных мер по устранению конфликта интересов.
Таким образом, в случае возникновения конфликта интересов непосредственный руководитель либо руководство организации обязаны своевременно принять одну из перечисленных мер, резюмировали в антикоррупционной службе.
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