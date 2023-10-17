Можно ли работать двоюродным братьям в одном госучреждении

Фото: акимат Алматы

Допускается ли работа в одном государственном учреждении двоюродных братьев, и не является ли это коррупционным риском? На этот вопрос ответили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

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