Может ли работодатель удерживать часть зарплаты из-за невыполнения сотрудником должностных обязанностей

Имеет ли право работодатель удерживать часть заработной платы из-за невыполнения должностных обязанностей по должностной инструкции? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Zakon.kz.

Порядок удержания из заработной платы регламентирован ст. 115 Трудового кодекса.

В ней говорится, что удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности перед организацией, в которой он работает, могут производиться на основании акта работодателя с уведомлением работника:

для погашения неизрасходованных и своевременно не возвращенных денежных сумм, выданных в связи с командировкой, а также в случае непредоставления подтверждающих расходы документов, связанных с командировкой;

в случаях, предусматривающих возмещение работодателю затрат, связанных с обучением работника, при наличии договора обучения, пропорционально недоработанному сроку отработки при досрочном расторжении трудового договора;

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

в случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска;

в иных случаях при наличии письменного согласия работника.

При этом предусматривается, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, указанных в должностной инструкции, работодатель имеет право принимать меры в виде дисциплинарных взысканий (ст. 64 Кодекса: замечание, выговор или строгий выговор и расторжение трудового договора). Порядок применения дисциплинарных взысканий установлен в ст. 65.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что трудовой договор должен содержать в числе прочих условий размер и иные условия оплаты труда. Условия соглашений, коллективных, трудовых договоров не могут быть изменены в одностороннем порядке, за исключением ряда случаев.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда.

При этом в Минтруда добавили, что для усиления повышения заинтересованности работников в увеличении эффективности производства и качества выполняемых работ работодателем могут вводиться системы премирования и другие формы стимулирования труда, определенные условиями коллективного договора или актами работодателя.

Система оплаты труда должна обеспечить долю основной заработной платы не менее 75% в заработной плате работников без учета единовременных стимулирующих выплат.

"Условия оплаты труда, определенные соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными Кодексом и иными НПА Республики Казахстан (ст. 107 Кодекса)", - резюмировали в ведомстве.

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