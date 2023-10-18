Парламент принял закон о проекте "Нацфонд – детям"

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 18 октября согласились с поправками Сената в закон, регулирующий реализацию проекта "Нацфонд – детям". Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Берик Бейсенгалиев сообщил, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования" разработан в целях реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта "Национальный фонд – детям".

Данный проект, по его словам, предполагает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.

"Всего внесено десять поправок, из них: пять поправок редакционно-уточняющего характера, пять поправок юридического характера, предусматривающих приведение в соответствие с отдельными законодательными актами Казахстана. В частности, в нормах, регулирующих перевод на банковский счет, открытый в банках второго уровня, у нацоператора "Казпочты" зачислением выплат целевых накоплений из ЕНПФ, перевод в долларах по курсу тенге был изменен на момент перевода, а не на день перевода. В связи с прекращением действия Конституционного закона "О Первом Президенте РК – Елбасы" для унификации терминологии были внесены поправки в закон "О специальных государственных органах РК". Представленные Сенатом поправки не меняют концептуальных положений закона. С учетом вышеизложенного комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями Сената ", – указал мажилисмен.

12 октября Сенат вернул в Мажилис законопроект о выплатах детям из Нацфонда. Тогда при обсуждении закона возникла необходимость внести ряд поправок.