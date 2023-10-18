Как будут проверять законность приобретения активов

Генеральный прокурор приказом от 11 октября 2023 года утвердил Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с п. 4 ст. 20 закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и определяют порядок назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива.

Целью проверки является исследование законности источников приобретения (происхождения) актива, подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения, в том числе вывода актива.

Как назначается проверка

Инициировать проведение проверки могут руководитель самостоятельного структурного подразделения уполномоченного органа по возврату активов, его заместитель либо лица, исполняющие их обязанности.

Проверка осуществляется по решению (постановлению) руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо лица, исполняющего его обязанности, принимаемому на основании рапорта должностного лица уполномоченного органа по возврату активов, инициирующего проверку, либо по поручению Генерального прокурора или заместителя Генерального прокурора, курирующего работу уполномоченного органа по возврату активов.

В рапорте о назначении проверки указывают:

дату, фамилию, имя, отчество (при его наличии) и должность лица, подающего рапорт;

краткое изложение имеющихся материалов на субъекта и его аффилированных лиц, сформированных по состоянию на дату подачи рапорта;

сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр с указанием номера и даты протокола заседания комиссии;

сведения об уведомлении лица о включении его в реестр;

сведения о представлении или непредставлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта;

активы субъекта и (или) его аффилированного лица в отношении законности приобретения которых планируется проведение проверки;

период проверки, который может включать временной период, начиная с первичного происхождения средств, на которые приобретались активы, являющиеся предметом проверки;

срок проведения проверки.

Проверку проводят прокуроры структурных подразделений уполномоченного органа по возврату активов.

О проведении проверки выносят постановление, которое регистрируется в ведомстве органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов, его территориальных и приравненных к ним органах.

В постановлении о проведении проверки указывают:

номер, дату, наименование уполномоченного органа по возврату активов, фамилию, имя, отчество (при его наличии) и должность руководителя, подписавшего постановление, основания проверки;

данные об активе, в отношении которого назначена проверка, его местонахождение, наименование субъекта и/или аффилированных лиц, в собственности, пользовании, владении и/или под контролем которых находится (находился) актив, сведения о руководителе юридического лица, бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер);

предмет проверки с указанием проверяемого периода;

фамилию, имя, отчество должность лица, кому поручена проверка и сведения о специалистах, привлекаемых к ней;

срок проведения (количество дней) проверки;

права и обязанности субъекта и (или) аффилированных лиц, в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем которых находится (находился) актив, в отношении законности источников приобретения которого назначена проверка;

подпись лица, уполномоченного подписывать постановление.

Постановление о назначении проверки вручают собственнику актива и (или) его аффилированному лицу.

Как проводится проверка

Проверка проводится в отношении находящегося в Казахстане и за его пределами актива лиц, подпадающих под действие закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В отношении лица, включенного в реестр, проверка проводится независимо от того, предоставлена ли им декларация о раскрытии активов.

Проверку проводят только те лица, которые указаны в постановлении о проведении проверки. При этом состав лиц, проводящих проверку, предмет и период проверки изменяется (дополняется) по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов, назначившего проверку, либо лица исполняющего его обязанности.

Решение об изменении (дополнении) предмета либо периода проверки выносится:

в случае невозможности оценки законности источников приобретения (происхождения) актива без изменения (дополнения) перечня проверяемых вопросов либо проверяемого периода;

в случае выявления фактов нарушений законности, не отнесенных к предмету либо периоду проверки;

в связи с ошибками при формировании либо регистрации постановления о проведении проверки.

При необходимости для дачи заключений в рамках проверки привлекаются специалисты государственных и правоохранительных органов, а также организаций, независимо от формы собственности.

В ходе проверки при отсутствии иных возможностей для выявления скрытых нарушений законодательства РК, имеющих значение для реализации проверки, решается вопрос о необходимости осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий подписывает Генеральный прокурор либо его заместитель, курирующий работу уполномоченного органа по возврату активов.

Над проведением ОРМ осуществляется постоянный контроль подразделением по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры с заслушиванием результатов проведенной работы.

Экспертиза в рамках проводимой проверки назначается в случаях, требующих специальных научных знаний и когда без ее назначения не представляется возможным реализовать проверку.

Постановление о назначении экспертизы выносит руководитель уполномоченного органа по возврату активов, его заместители или лица, исполняющие их обязанности.

В постановлении о назначении экспертизы указывают:

наименование органа, назначившего экспертизу;

время, место назначения экспертизы;

вид экспертизы;

основания для назначения экспертизы;

объекты, направляемые на экспертизу, и информация об их происхождении, а также разрешение на возможное полное или частичное уничтожение указанных объектов, изменение их внешнего вида или основных свойств в ходе исследования;

наименование органа судебной экспертизы и (или) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, которому поручено производство судебной экспертизы;

вопросы, подлежащие разрешению экспертом.

При наличии в заключении специалиста выводов о составе уголовного, административного правонарушения либо обстоятельства, являющегося основанием для подачи заявления в суд, экспертиза по материалам прокурорских проверок производится в рамках УПК, КоАП, ГПК, АППК.

В ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов запрашивает и получает у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц дела, информацию и материалы в порядке, установленном законодательством РК.

Уполномоченному органу по возврату активов в ходе проверки запрещено:

требовать предоставления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;

превышать установленные сроки проведения проверки ;

препятствовать нормальному функционированию проверяемого актива, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, конституционному строю и национальной безопасности РК, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.

При проведении проверки уполномоченный орган применяет имеющиеся в наличии технические средства для сбора фактической информации об активе, законность которого проверяется, гражданах, являющихся собственником, доверительным управляющим, пользователем такого актива, в том числе бывшими, а также документах, материалах, помещениях, процессе деятельности соответствующих активов (субъектов) и подтверждения фактов нарушения законности.

Сбор фактической информации осуществляется путем фото- и видеосъемки, снятия замеров, копий, отбора проб, контрольного закупа и иной фиксации, имеющей значение для объективной оценки в ходе проверки, с обязательным уведомлением соответствующего субъекта.

При этом не допускается использование специальных технических средств, применение которых требует специального разрешения.

Вызов лиц и получение объяснений от должностных лиц, граждан и представителей юридических лиц по вопросам проводимой проверки осуществляет прокурор, указанный в постановлении о назначении проверки либо его руководитель.

По окончании проверки составляется справка о результатах проверки, которая содержит:

дату и место составления справки, основания проверки;

наименование проверяемого актива и (или) данные субъекта и (или) аффилированных лиц, в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем которых находится (находился) актив, предмет (тематика) проверки;

общие сведения по тематике проверки;

выводы и предложения по результатам проверки;

подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.

Справка приобщается к материалам досье (при наличии).

По результатам проверки принимают следующие решения:

о внесении на рассмотрение комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов вопроса о подаче в суды исков о признании активов активами необъяснимого происхождения;

о реализации уполномоченным органом по возврату активов иных мер по принудительному возврату активов, предусмотренных законами Республики Казахстан, включая обеспечительные и (или) предварительные обеспечительные мер;

о передаче материалов в правоохранительные либо специальные государственные органы для проведения досудебных расследований;

об инициировании подачи исков, связанных с возвратом активов, а также осуществления иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством;

о внесении актов надзора и реагирования, предусмотренных Главой 5 Конституционного закона.

В случаях, не требующих отлагательств, решения могут быть приняты уполномоченным органом по возврату активов до завершения проверки и подведения ее итогов.

Справка вручается либо направляется проверяемому и (или) аффилированным лицам, в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем которых находится (находился) актив, либо их уполномоченным представителям либо руководителю юридического лица в отношении законности источников приобретения которого проведена проверка, в течение 5 рабочих дней после окончания проверки.

Надлежащим вручением являются способы, обеспечивающие фиксирование доставки:

нарочно;

по почте заказным письмом;

на адрес электронной почты;

в личный кабинет в системе электронного правительства.

В случае возврата справки в связи с отказом в его принятии лицо считается уведомленным надлежащим образом. Возражения к справке (при их наличии) предоставляются письменно в течение трех рабочих дней со дня вручения справки.

Приказ вводится в действие 28 октября 2023 года.

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