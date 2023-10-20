Казахстанцев начнут наказывать за покупку номеров для телефонных мошенников

В Казахстане разрабатывают поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность за незаконную передачу абонентского номера третьим лицам. Таким образом планируют бороться с интернет-мошенничеством, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о новой инициативе законодателей рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на правительственном часе в Мажилисе 20 октября.

"У многих, наверное, возникает закономерный вопрос: как мошенникам удается дозваниваться до наших граждан из-за рубежа, если у нас внедрена система блокировки подменных номеров? Здесь две причины. Первая – мошенники стали использовать номера казахстанских сотовых компаний. Все те же самые "дропы" за вознаграждение оформляют электронные сим-карты на себя и передают их номера мошенникам, с помощью которых последние регистрируются в приложении WhatsApp. После его активации мошенники через мессенджер звонят потерпевшим, при этом их местонахождение определить затруднительно". Игорь Лепеха

Сейчас ответственности за незаконную передачу абонентского номера другим лицам нет. Это позволяет недобросовестным казахстанцам беспрепятственно передавать мошенникам телефонные номера.

"Сейчас этот пробел устраняют. Проект поправок в административное законодательство находится на рассмотрении. Статью 637 Кодекса об административных правонарушениях дополняют 18-м пунктом, который будет предусматривать правовую ответственность за подобные действия (предусмотрен штраф на физлиц до 50 МРП)". Игорь Лепеха

Одновременно для усиления мер контроля Минцифры разрабатывает проект дополнений в "Правила оказания услуг связи". При регистрации телефонных номеров граждан обяжут проходить биометрию. Эта мера, по мнению замглавы МВД, повысит гражданскую ответственность и позволит навести порядок в сфере пользования услугами сотовой связи.

"Вторая причина дозвона – это то, что мошенники стали использовать возможности специальных программ IP и SIP-телефонии (таких программ существует свыше 100, например, Zoiper). После их установки на компьютере или телефоне мошенники с использованием дополнительных приложений (наподобие Gargona) осуществляют подмену своего номера на любой другой номер. Технология позволяет звонящему изменить информацию, которая появляется на телефоне получателя. Таким образом обманывают получателей звонков. Здесь мошенник также обеспечивает свою анонимность и скрывает свое местонахождение". Игорь Лепеха

Для борьбы с такими схемами МВД внесло в "Казахтелеком" представление. Министерство потребовало выработать новые меры, чтобы не допускать несанкционированный пропуск мошеннического трафика в телекоммуникационную сеть Казахстана.

"Сейчас работа в этом направлении уже ведется. Надеемся, что оператор найдет техническое решение". Игорь Лепеха

Замглавы МВД также рассказал, что в 2022 году казахстанцы отдали интернет-мошенникам более 16 млрд тенге. Представитель МВД подчеркнул: все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением банковских накоплений, совершают преступники из-за рубежа. Именно они представляют главную экономическую угрозу для граждан.

