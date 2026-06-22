Мошенники научились подделывать номера телефонов, сайты и документы

Интернет-мошенничество остается одной из наиболее серьезных угроз в сфере общественной безопасности. Преступность активно перемещается в цифровое пространство.

Текущая ситуация с интернет-мошенничеством в Казахстане

По итогам пяти месяцев 2026 года обеспечена положительная динамика по ключевым показателям.

В стране зарегистрировано 9053 факта интернет-мошенничества, что на 4,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (9456).

При этом необходимо понимать, что за каждым фактом стоит конкретный человек, потерявший свои сбережения, а иногда и все накопления семьи.

Наиболее распространенные схемы

Сегодня можно выделить пять основных схем.

Первая – звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов или Национального банка.

Вторая – оформление онлайн-кредитов на граждан с использованием методов социальной инженерии.

Третья – мошенничество через мессенджеры и социальные сети, когда злоумышленники взламывают аккаунты и просят деньги у родственников и знакомых.

Четвертая – ложные инвестиционные проекты и псевдоброкерские платформы, обещающие высокий доход.

Пятая – интернет-покупки, когда граждане переводят деньги за товар, который никогда не получают.

Кто чаще всего становится жертвой мошенников

Раньше считалось, что основной категорией потерпевших являются пенсионеры.

Сегодня ситуация изменилась. Все чаще жертвами становятся молодые люди от 18 до 30 лет, активно использующие цифровые сервисы, онлайн-платежи и социальные сети. Вместе с тем в группе риска по-прежнему остаются граждане старше 60 лет.

Мошенники не выбирают возраст или профессию. Среди потерпевших есть государственные служащие, предприниматели, студенты, учителя и сотрудники крупных компаний.

Резонансные примеры

В прошлом году подразделениями МВД совместно с зарубежными партнерами проведен ряд международных операций.

Одним из показательных примеров стало выявление и ликвидация сети мошеннических call-центров, действовавших за пределами Казахстана и ориентированных на наших граждан. В результате международного взаимодействия в 2025 году ликвидировано семь call-центров на территории Украины (5) и Армении (2), водворены в изолятор временного содержания 28 организаторов.

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31 марта текущего года совместно с полицией Украины и Офисом генерального прокурора Украины проведена масштабная спецоперация, в ходе которой пресечена деятельность трех мошеннических сall-центров в Днепре.

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25 мая проведена еще одна спецоперация, в ходе которой ликвидирован сall-центр в Одессе.

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В ходе проведенных спецопераций задержаны более 60 участников, все граждане Украины. Уже установлены 132 потерпевших граждан Казахстана. Ущерб составил более 100 млн тенге.

В результате длительных оперативных разработок установлены организаторы и активные участники транснациональных организованных преступных организаций, специализировавшихся на интернет-мошенничестве в отношении граждан Казахстана, Украины и стран Евросоюза.

28 мая межведомственной следственно-оперативной группой в составе сотрудников МВД и КНБ совместно с полицией Чехии пресечена схема незаконного оборота персональных данных граждан Казахстана.

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Установлены лица, организовавшие деятельность платформы, посредством которой осуществлялись незаконный сбор, обработка и распространение персональных данных граждан Казахстана, часть которых впоследствии передавалась мошенническим сall-центрам для совершения преступлений.

Проведены обыски, изъято серверное оборудование и цифровые носители информации. Организаторы преступной схемы задержаны. Продолжается установление всех участников противоправной деятельности и источников утечки данных.

Меры МВД Казахстана

В структуре МВД создан специализированный Департамент по противодействию киберпреступности с подразделениями во всех регионах страны.

Основные направления нашей работы:

○ выявление и ликвидация мошеннических call-центров;

○ блокирование SIM-боксов и незаконных телекоммуникационных шлюзов;

○ выявление дропов;

○ международное сотрудничество;

○ профилактика и повышение цифровой грамотности населения;

○ оперативное блокирование мошеннических интернет-ресурсов.

Всего заблокировано 170,9 млн мошеннических звонков, поступавших гражданам Казахстана.

Сложность раскрытия таких преступлений

Основная сложность заключается в транснациональном характере интернет-мошенничества.

Преступники могут находиться в другой стране, использовать подменные номера, криптовалюту, а также цепочки посредников для вывода денежных средств.

Именно поэтому особое значение приобретает международное сотрудничество. Сегодня МВД активно взаимодействует с правоохранительными органами иностранных государств, международными организациями и глобальными интернет-платформами.

Положительные результаты в борьбе с кибермошенниками

В последние годы существенно усилилась работа по выявлению организаторов преступных схем, дропов и технической инфраструктуры мошенников.

Раскрываемость киберпреступлений выросла с 32% до 37%, а количество нераскрытых дел сократилось более чем на 12%.

Это результат системной работы подразделений киберполиции, прокуратуры, банковского сектора и операторов связи.

Как не стать жертвой мошенника

Есть несколько простых правил:

Первое. Никому не сообщайте SMS-коды, CVV-коды и пароли.

Второе. Не оформляйте кредиты по указанию незнакомых лиц.

Третье. Не переводите деньги на "безопасные счета". Таких счетов не существует.

Четвертое. Проверяйте любую информацию через официальные каналы.

Пятое. При малейших сомнениях прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в банк или государственный орган по официальному номеру.

Главное оружие против мошенников – это бдительность граждан. Сегодня кибербезопасность – это ответственность не только государства, но и каждого пользователя.

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы и используют современные технологии. Поэтому критическое мышление, осторожность и соблюдение элементарных правил цифровой безопасности становятся лучшей защитой.

Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию и сообщайте о факте преступления. Чем быстрее поступает информация, тем выше вероятность установить злоумышленников и предотвратить новые преступления.

Как понять, что вам звонит мошенник

Есть один очень простой лайфхак.

Если во время разговора вас пытаются заставить действовать немедленно – это практически всегда мошенники.

Настоящие сотрудники банка, полиции, прокуратуры или государственных органов никогда не требуют:

срочно оформить кредит;

срочно перевести деньги;

срочно сообщить SMS-код;

срочно установить приложение;

срочно продиктовать реквизиты карты.

Мошенники всегда создают ощущение паники и дефицита времени. Они говорят: "Ваш счет взломан", "На вас оформляют кредит", "Идет спецоперация", "Осталось две минуты".

Совет очень простой: возьмите паузу минимум на 10 минут.

За это время:

завершите разговор;

самостоятельно перезвоните в банк по номеру, указанному на карте;

посоветуйтесь с родственниками;

проверьте информацию через официальные источники.

Практика показывает, что большинство граждан, которые не поддались эмоциям и просто прервали разговор, не стали жертвами мошенников.

Золотое правило кибербезопасности: если вас торопят – вас пытаются обмануть.

Где граждане могут оперативно узнавать о новых схемах интернет-мошенничества

Сегодня мошеннические схемы меняются практически еженедельно, поэтому очень важно получать информацию из официальных источников.

Мы рекомендуем гражданам подписаться на официальные информационные ресурсы МВД и Департамента по противодействию киберпреступности. Зачастую именно своевременно полученная информация помогает человеку распознать мошенническую схему и сохранить свои деньги.

На официальном сайте МВД функционирует страница "Противодействие киберпреступности", содержащая соответствующую информацию, а также информация освещается на официальном сайте Департамента по противодействию киберпреступности, в социальных сетях и мессенджерах Аitu, Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter, Treads и т.д.

Кроме того, на наших страницах публикуются реальные примеры преступлений, способы защиты от наиболее распространенных видов интернет-мошенничества, а также разъяснения по актуальным угрозам в цифровой среде.

Наш принцип прост: предупрежден – значит, защищен.