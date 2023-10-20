Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Казахстан ратифицировал Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
- Президент обновил состав Комиссии по правам человека.
- В СНГ создан Международный центр оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Правительство утвердило Концепцию языковой политики Казахстана до 2029 года.
- Госзакупки импортной офисной бумаги запретили на 2 года в Казахстане.
- Бесплатный телефон (111) для оказания помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию, запустили в Казахстане.
- В Казахстане появилось новое почетное звание, а запчасти для ремонта военной техники можно будет купить в рамках госзакупок: Токаев подписал закон.
- Генпрокуратура утвердила правила проведения проверки законности источников происхождения актива, а также порядок представления декларации о раскрытии активов.
- Казахстан и Узбекистан будут совместно контролировать перемещение энергоресурсов через границу.
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