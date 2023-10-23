Как планируют разрешать социально-трудовые конфликты в Казахстане

Министерство труда подготовило проект Комплексного плана по предупреждению социальной напряженности и разрешению социально-трудовых конфликтов на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что Комплексный план разработан в целях предупреждения и снижения социальной напряженности на предприятиях страны в предстоящие пять лет.

Принятие проекта повлечет положительные социально-экономические последствия, будет способствовать предупреждению и снижению трудовых споров и конфликтов в трудовых коллективах страны.

Комплексный план содержит три приоритета:

Постоянный мониторинг и меры профилактики трудовых конфликтов на предприятиях

Вовлечение представителей работодателей на республиканском, отраслевом, региональном, областном, городском, районном уровнях в деятельность по предупреждению трудовых конфликтов и продвижение принципов социальной ответственности

Вовлечение республиканских, отраслевых, территориальных, локальных профессиональных союзов в работу по предупреждению трудовых конфликтов

В рамках первого приоритета разработан блок мер по мониторингу ситуации в трудовой сфере.

В частности, будут проводить ежедневный мониторинг социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов в рамках работы Ситуационного центра, в том числе мониторинг интернет-пространства, СМИ на предмет распространения негативных материалов и публикаций, способных спровоцировать массовые протестные акции в трудовых коллективах с принятием мер реагирования.

По итогам мониторинга проблемные предприятия будут вносить в Карту трудовых рисков с дальнейшим принятием мер по урегулированию проблемных вопросов.

Кроме того, в первый блок включен Алгоритм принятия мер по предупреждению и разрешению трудовых конфликтов на базе Групп мониторинга по прогнозированию и оценки ситуации в регионе, включая мероприятия по:

выделению наиболее авторитетных и влиятельных лиц, участвующих в трудовом конфликте для проведения с ними точечной работы по переводу конфликта в правовое поле;

проведению переговоров с инициативной группой с дальнейшим освещением итогов переговоров среди целевой аудитории;

формированию в случае необоснованности требований работников соответствующего общественного мнения;

закреплению практики по выработке протокольных мер по рассмотрению требований работников с освещением результатов работы в информационном поле и разъяснением сути принимаемых мер.

Информация о ходе и результатах работы будет предоставляться в Министерство труда.

Помимо этого, в рамках мониторинга предусмотрены следующие мероприятия:

Проведение работы по интеграции в систему Е-Otinish дочерних и зависимых компаний АО ФНБ "Самрук-Казына"

Проведение в рамках Ситуационного центра мониторинга исполнения работодателями положений коллективных договоров, отраслевых и региональных соглашений

Совершенствование системы раннего выявления проблемных предприятий на основе скоринговой модели по данным информационных систем

Проведение социологических опросов среди работников крупных и средних предприятий регионов для оценки социального самочувствия и морально-психологического климата в трудовых коллективах.

Проведение работы с работодателями крупных и средних предприятий по повышению и индексации заработной платы работников в рамках социального партнерства

Осуществление работы в рамках отраслевых комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по развитию социального диалога в отрасли

Заслушивание на заседаниях региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию трудовых отношений руководителей проблемных предприятий.

Еще один блок мер в рамках мониторинга включает меры по недопущению задолженности по заработной плате, социальным отчислениям, ОПВ, ОСМС.

В частности это:

Проведение сверки данных информационных систем государственных органов на предмет соблюдения работодателями обязательств по своевременному перечислению обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов по ОСМС.

Обмен информацией по выявленным фактам задолженности по заработной плате и принятым по ним процессуальным решениям между местными органами по инспекции труда и правоохранительными органами

Мониторинг за деятельностью государственных и частных судебных исполнителей по своевременному исполнению предписаний государственных инспекторов труда о выплате работодателями задолженности по заработной плате

Помимо этого в рамках первого блока мер будет проводиться мониторинг предприятий, подверженных риску высвобождения работников:

Ежедневный мониторинг крупных и средних предприятий, планирующих высвобождение работников, с включением их в Ситуационный центр МТСЗН

Регулярное освещение в СМИ информации о имеющихся вакансиях и мерах по трудоустройству высвобождаемых работников

Ряд мер по обеспечению социальной стабильности работников сервисных организаций при закупе услуг подрядных организаций

Следующий блок мер в рамках проводимого мониторинга включает законодательные меры предупреждения трудовых споров:

Усиление роли общественного контроля за соблюдением трудового законодательства путем законодательного закрепления порядка проведения общественного контроля

Усиление административной ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства

Проработка вопроса внедрения государственной статистики трудовых конфликтов

Внесение в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих должности "Конфликтолог"

Разработка типового положения о трехсторонних комиссиях по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений всех уровней

В соответствии со вторым приоритетом, который заключается в вовлечении представителей работодателей в деятельность по предупреждению трудовых конфликтов, предусмотрены:

Заключение отраслевых соглашений в отраслях, не охваченных социальным диалогом, с установлением в них положений об основных принципах системы оплаты труда отрасли, в том числе:

о минимальных тарифных ставках (окладах) в отрасли;



о минимальных значениях межразрядных коэффициентов;



об едином порядке установления доплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Проведение обучающих тренингов по повышению управленческой и конфликтологической компетентности топ-менеджеров организаций и руководителей профсоюзных организаций

Третий приоритет, который состоит в том, чтобы вовлечь в работу по предупреждению трудовых конфликтов профсоюзы, предусмотрено:

Продолжение работы Центров примирения в вопросах раннего выявления трудовых конфликтов и проведения примирительных процедур

Внедрение системы внутренней вертикальной коммуникации от первичной профсоюзной организации до республиканского объединения профсоюзов для выстраивания оперативной обратной связи

Проведение анализа заработных плат в нефтесервисных предприятиях нефтегазовой отрасли для выработки единых подходов к системам оплаты труда их работников

Проведение форумов рабочей молодёжи, круглых столов, семинаров с представителями молодёжи трудовых коллективов, с целью воспитания культуры ведения правильного социального диалога.

Какие результаты ожидают разработчики по итогам реализации Комплексного плана:

снижение рисков возникновения трудовых конфликтов; раннее выявление и устранение факторов, способствующих возникновению трудовых конфликтов; повышение эффективности и конкретизация деятельности трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений; разработка законодательных мер по принятию финансовых мер к работодателям, допустивших нарушение трудового законодательства, в том числе связанные с вопросами оплаты труда; повышения правовой грамотности сторон трудовых отношений; повышения уровня менеджмента.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 ноября 2023 года.

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