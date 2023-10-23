Как планируют разрешать социально-трудовые конфликты в Казахстане
В пояснительной записке говорится, что Комплексный план разработан в целях предупреждения и снижения социальной напряженности на предприятиях страны в предстоящие пять лет.
Принятие проекта повлечет положительные социально-экономические последствия, будет способствовать предупреждению и снижению трудовых споров и конфликтов в трудовых коллективах страны.
Комплексный план содержит три приоритета:
- Постоянный мониторинг и меры профилактики трудовых конфликтов на предприятиях
- Вовлечение представителей работодателей на республиканском, отраслевом, региональном, областном, городском, районном уровнях в деятельность по предупреждению трудовых конфликтов и продвижение принципов социальной ответственности
- Вовлечение республиканских, отраслевых, территориальных, локальных профессиональных союзов в работу по предупреждению трудовых конфликтов
В рамках первого приоритета разработан блок мер по мониторингу ситуации в трудовой сфере.
В частности, будут проводить ежедневный мониторинг социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов в рамках работы Ситуационного центра, в том числе мониторинг интернет-пространства, СМИ на предмет распространения негативных материалов и публикаций, способных спровоцировать массовые протестные акции в трудовых коллективах с принятием мер реагирования.
По итогам мониторинга проблемные предприятия будут вносить в Карту трудовых рисков с дальнейшим принятием мер по урегулированию проблемных вопросов.
Кроме того, в первый блок включен Алгоритм принятия мер по предупреждению и разрешению трудовых конфликтов на базе Групп мониторинга по прогнозированию и оценки ситуации в регионе, включая мероприятия по:
- выделению наиболее авторитетных и влиятельных лиц, участвующих в трудовом конфликте для проведения с ними точечной работы по переводу конфликта в правовое поле;
- проведению переговоров с инициативной группой с дальнейшим освещением итогов переговоров среди целевой аудитории;
- формированию в случае необоснованности требований работников соответствующего общественного мнения;
- закреплению практики по выработке протокольных мер по рассмотрению требований работников с освещением результатов работы в информационном поле и разъяснением сути принимаемых мер.
Информация о ходе и результатах работы будет предоставляться в Министерство труда.
Помимо этого, в рамках мониторинга предусмотрены следующие мероприятия:
- Проведение работы по интеграции в систему Е-Otinish дочерних и зависимых компаний АО ФНБ "Самрук-Казына"
- Проведение в рамках Ситуационного центра мониторинга исполнения работодателями положений коллективных договоров, отраслевых и региональных соглашений
- Совершенствование системы раннего выявления проблемных предприятий на основе скоринговой модели по данным информационных систем
- Проведение социологических опросов среди работников крупных и средних предприятий регионов для оценки социального самочувствия и морально-психологического климата в трудовых коллективах.
- Проведение работы с работодателями крупных и средних предприятий по повышению и индексации заработной платы работников в рамках социального партнерства
- Осуществление работы в рамках отраслевых комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по развитию социального диалога в отрасли
- Заслушивание на заседаниях региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию трудовых отношений руководителей проблемных предприятий.
Еще один блок мер в рамках мониторинга включает меры по недопущению задолженности по заработной плате, социальным отчислениям, ОПВ, ОСМС.
В частности это:
- Проведение сверки данных информационных систем государственных органов на предмет соблюдения работодателями обязательств по своевременному перечислению обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов по ОСМС.
- Обмен информацией по выявленным фактам задолженности по заработной плате и принятым по ним процессуальным решениям между местными органами по инспекции труда и правоохранительными органами
- Мониторинг за деятельностью государственных и частных судебных исполнителей по своевременному исполнению предписаний государственных инспекторов труда о выплате работодателями задолженности по заработной плате
Помимо этого в рамках первого блока мер будет проводиться мониторинг предприятий, подверженных риску высвобождения работников:
- Ежедневный мониторинг крупных и средних предприятий, планирующих высвобождение работников, с включением их в Ситуационный центр МТСЗН
- Регулярное освещение в СМИ информации о имеющихся вакансиях и мерах по трудоустройству высвобождаемых работников
- Ряд мер по обеспечению социальной стабильности работников сервисных организаций при закупе услуг подрядных организаций
Следующий блок мер в рамках проводимого мониторинга включает законодательные меры предупреждения трудовых споров:
- Усиление роли общественного контроля за соблюдением трудового законодательства путем законодательного закрепления порядка проведения общественного контроля
- Усиление административной ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства
- Проработка вопроса внедрения государственной статистики трудовых конфликтов
- Внесение в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих должности "Конфликтолог"
- Разработка типового положения о трехсторонних комиссиях по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений всех уровней
В соответствии со вторым приоритетом, который заключается в вовлечении представителей работодателей в деятельность по предупреждению трудовых конфликтов, предусмотрены:
- Заключение отраслевых соглашений в отраслях, не охваченных социальным диалогом, с установлением в них положений об основных принципах системы оплаты труда отрасли, в том числе:
- о минимальных тарифных ставках (окладах) в отрасли;
- о минимальных значениях межразрядных коэффициентов;
- об едином порядке установления доплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- Проведение обучающих тренингов по повышению управленческой и конфликтологической компетентности топ-менеджеров организаций и руководителей профсоюзных организаций
Третий приоритет, который состоит в том, чтобы вовлечь в работу по предупреждению трудовых конфликтов профсоюзы, предусмотрено:
- Продолжение работы Центров примирения в вопросах раннего выявления трудовых конфликтов и проведения примирительных процедур
- Внедрение системы внутренней вертикальной коммуникации от первичной профсоюзной организации до республиканского объединения профсоюзов для выстраивания оперативной обратной связи
- Проведение анализа заработных плат в нефтесервисных предприятиях нефтегазовой отрасли для выработки единых подходов к системам оплаты труда их работников
- Проведение форумов рабочей молодёжи, круглых столов, семинаров с представителями молодёжи трудовых коллективов, с целью воспитания культуры ведения правильного социального диалога.
Какие результаты ожидают разработчики по итогам реализации Комплексного плана:
- снижение рисков возникновения трудовых конфликтов;
- раннее выявление и устранение факторов, способствующих возникновению трудовых конфликтов;
- повышение эффективности и конкретизация деятельности трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений;
- разработка законодательных мер по принятию финансовых мер к работодателям, допустивших нарушение трудового законодательства, в том числе связанные с вопросами оплаты труда;
- повышения правовой грамотности сторон трудовых отношений;
- повышения уровня менеджмента.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 ноября 2023 года.
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