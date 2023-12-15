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Законодательство РК

В Казахстане разработали Дорожную карту по разрешению социально-трудовых конфликтов

В Казахстане разработали Дорожную карту по разрешению социально-трудовых конфликтов Фото: акимат Алматы
Министерство труда и социальной защиты разработало Дорожную карту по предупреждению социальной напряженности и разрешению социально-трудовых конфликтов на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz.
Дорожная карта включает в себя два приоритетных направления.

Приоритет 1: Постоянный мониторинг и меры профилактики трудовых конфликтов на предприятиях:
  • Мониторинг ситуации в трудовой сфере.
  • Организационно-регулятивные меры профилактики трудовых конфликтов .
  • Меры по недопущению задолженности по заработной плате, социальным отчислениям, ОПВ, ОСМС.
  • Меры по обеспечению занятости высвобождаемых работников.
  • Законодательные меры предупреждения трудовых споров.
Приоритет 2: Вовлечение представителей работодателей и работников в деятельность по предупреждению трудовых конфликтов и продвижение принципов социальной ответственности.

В рамках второго направления предусматривается:

      • Заключать отраслевые соглашения.
      • Проводить работу в рамках отраслевых комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по развитию социального диалога в отрасли.
      • Проводить обучающие тренингив по повышению управленческой и конфликтологической компетентности топ-менеджеров организаций и руководителей профсоюзных организаций.
      • Проводить работу в рамках отраслевых комиссий по социальному партнерству по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по развитию социального диалога в отрасли.
      • Активизировать работу Юридических клиник в вопросах раннего выявления трудовых конфликтов и проведения примирительных процедур с участием представителей госорганов.
      • Проведить анализ заработных плат в нефтесервисных предприятиях нефтегазовой отрасли для выработки единых подходов к системам оплаты труда.
      • Проведить форумы рабочей молодежи, круглых столов, семинаров с представителями молодёжи трудовых коллективов, с целью воспитания культуры ведения правильного социального диалога.

      Как ожидается, реализация дорожной карты будет способствовать:

      • снижению рисков возникновения трудовых конфликтов не менее чем на 30%;
      • сокращению задолженности по заработной плате, соцотчислениям, обязательнымпенсионным взносам, ВОСМС и повышению доходов работников;
      • повышению правовой грамотности сторон трудовых отношений.  

    Предусматривается, что центральные, местные исполнительные органы, государственные органы два раза в год, не позднее 5 января и 5 июля будут представлять информацию о ходе реализации плана в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

    В свою очередь Минтруда до 25 января и 25 июля по итогам полугодия будет представлять сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты в правительство Казахстана. 

    Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.

    Ранее сообщалось, что в Мангистауской области бастуют работники ТОО "West Oil Software". Предприятие оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО "Мангистаумунайгаз" и является подрядной компанией для ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн".11 декабря сотрудники "West Oil Software" вышли на забастовку и выдвинули ряд требований. 

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