В Казахстане разработали Дорожную карту по разрешению социально-трудовых конфликтов

Приоритет 2: Вовлечение представителей работодателей и работников в деятельность по предупреждению трудовых конфликтов и продвижение принципов социальной ответственности.





В рамках второго направления предусматривается:



Заключать отраслевые соглашения. Проводить работу в рамках отраслевых комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по развитию социального диалога в отрасли. Проводить обучающие тренингив по повышению управленческой и конфликтологической компетентности топ-менеджеров организаций и руководителей профсоюзных организаций. Проводить работу в рамках отраслевых комиссий по социальному партнерству по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по развитию социального диалога в отрасли. Активизировать работу Юридических клиник в вопросах раннего выявления трудовых конфликтов и проведения примирительных процедур с участием представителей госорганов. Проведить анализ заработных плат в нефтесервисных предприятиях нефтегазовой отрасли для выработки единых подходов к системам оплаты труда. Проведить форумы рабочей молодежи, круглых столов, семинаров с представителями молодёжи трудовых коллективов, с целью воспитания культуры ведения правильного социального диалога.

Как ожидается, реализация дорожной карты будет способствовать:

снижению рисков возникновения трудовых конфликтов не менее чем на 30%; сокращению задолженности по заработной плате, соцотчислениям, обязательнымпенсионным взносам, ВОСМС и повышению доходов работников; повышению правовой грамотности сторон трудовых отношений.



Предусматривается, что центральные, местные исполнительные органы, государственные органы два раза в год, не позднее 5 января и 5 июля будут представлять информацию о ходе реализации плана в Министерство труда и социальной защиты населения РК.





В свою очередь Минтруда до 25 января и 25 июля по итогам полугодия будет представлять сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты в правительство Казахстана.





Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.



