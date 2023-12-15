В Казахстане разработали Дорожную карту по разрешению социально-трудовых конфликтов
Фото: акимат Алматы
Министерство труда и социальной защиты разработало Дорожную карту по предупреждению социальной напряженности и разрешению социально-трудовых конфликтов на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz.
Дорожная карта включает в себя два приоритетных направления.
Приоритет 1: Постоянный мониторинг и меры профилактики трудовых конфликтов на предприятиях:
- Мониторинг ситуации в трудовой сфере.
- Организационно-регулятивные меры профилактики трудовых конфликтов .
- Меры по недопущению задолженности по заработной плате, социальным отчислениям, ОПВ, ОСМС.
- Меры по обеспечению занятости высвобождаемых работников.
- Законодательные меры предупреждения трудовых споров.
Приоритет 2: Вовлечение представителей работодателей и работников в деятельность по предупреждению трудовых конфликтов и продвижение принципов социальной ответственности.
В рамках второго направления предусматривается:
Как ожидается, реализация дорожной карты будет способствовать:
- Заключать отраслевые соглашения.
- Проводить работу в рамках отраслевых комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по развитию социального диалога в отрасли.
- Проводить обучающие тренингив по повышению управленческой и конфликтологической компетентности топ-менеджеров организаций и руководителей профсоюзных организаций.
- Проводить работу в рамках отраслевых комиссий по социальному партнерству по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по развитию социального диалога в отрасли.
- Активизировать работу Юридических клиник в вопросах раннего выявления трудовых конфликтов и проведения примирительных процедур с участием представителей госорганов.
- Проведить анализ заработных плат в нефтесервисных предприятиях нефтегазовой отрасли для выработки единых подходов к системам оплаты труда.
- Проведить форумы рабочей молодежи, круглых столов, семинаров с представителями молодёжи трудовых коллективов, с целью воспитания культуры ведения правильного социального диалога.
- снижению рисков возникновения трудовых конфликтов не менее чем на 30%;
- сокращению задолженности по заработной плате, соцотчислениям, обязательнымпенсионным взносам, ВОСМС и повышению доходов работников;
- повышению правовой грамотности сторон трудовых отношений.
Предусматривается, что центральные, местные исполнительные органы, государственные органы два раза в год, не позднее 5 января и 5 июля будут представлять информацию о ходе реализации плана в Министерство труда и социальной защиты населения РК.
В свою очередь Минтруда до 25 января и 25 июля по итогам полугодия будет представлять сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты в правительство Казахстана.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области бастуют работники ТОО "West Oil Software". Предприятие оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО "Мангистаумунайгаз" и является подрядной компанией для ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн".11 декабря сотрудники "West Oil Software" вышли на забастовку и выдвинули ряд требований.
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