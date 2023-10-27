С 2024 года увеличат штат Аппарата Высшей аудиторской палаты

Президент указом от 20 октября 2023 года внес изменения в указ "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с указом штатную численность Аппарата Высшей аудиторской палаты РК увеличат со 183 до 228 человек.

Указ вводится в действие 1 января 2024 года.

Мы сообщали, что в ноябре 2022 года президент определил функции и полномочия Высшей аудиторской палаты.

Также мы писали, что в августе 2023 года Токаев расширил полномочия Высшей аудиторской палаты РК. В частности, теперь ведомство может проводить аудит средств местного бюджета по поручению президента РК и его Администрации, по обращениям государственных органов, ревизионных комиссий, физических и юридических лиц, а также по информации правоохранительных органов.