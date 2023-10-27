Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- С 1 января 2024 года на 7% повысят размеры соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца.
- Штатную численность Аппарата Высшей аудиторской палаты расширят со 183 до 228 человек в 2024 году.
- Правительство утвердило План энергоэффективности и бережного потребления газа до 2025 года.
- Обнародован Генеральный план города Шымкента.
- Запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов продлили на полгода.
- Минюст утвердил правила корректировки наименования юридических лиц, филиалов и представительств.
- В перечень лиц, обслуживаемых в VIP-залах аэропортов, добавили руководителя Судебной администрации и его замов.
- Создан Отраслевой совет по профессиональным квалификациям в области здравоохранения.
- Утверждены нормы финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.
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