#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Право

Изменения в правилах распределения исполнительных документов между ЧСИ объяснили в Минюсте

здание Министерства юстиции, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 11:08 Фото: gov.kz
В Министерстве юстиции 29 октября 2025 года прокомментировали недавние изменения в Правила распределения исполнительных документов между частными судебными исполнителями (ЧСИ), сообщает Zakon.kz.

Поправки в Правила распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства (АИС ОИП) между ЧСИ внесли с 1 октября 2025 года.

"Внесенные изменения в правила осуществлены в целях приведения в соответствие с Законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", – пояснили в Минюсте.

Там отметили, что исключение из правил нормы о предъявлении исполнительного документа непосредственно ЧСИ на основании заявления взыскателя связано с внутренним приведением положений приказа с предметом его правового регулирования, а именно, распределением исполнительных документов в АИС ОИП, не затрагивая иных возможностей предъявления исполнительных документов (в том числе исполнительных надписей).

"Отмечаем, что предметом правил является исключительно определение порядка распределения исполнительных документов, поступающих в региональную палату ЧСИ, посредством АИС ОИП. Соответственно, положения, выходящие за пределы данного предмета регулирования, не могут включаться в текст правил", – продолжили в Минюсте.

Таким образом, резюмирует ведомство, из текста приказа были исключены положения, не относящиеся к его предмету, в частности, нормы, касающиеся порядка выбора ЧСИ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В РК ужесточаются требования к застройщикам
11:50, Сегодня
В РК ужесточаются требования к застройщикам
Изменились правила распределения исполнительных документов между ЧСИ
15:19, 07 октября 2025
Изменились правила распределения исполнительных документов между ЧСИ
Усовершенствовать распределение исполнительных документов между ЧСИ хотят в РК
15:49, 09 сентября 2025
Усовершенствовать распределение исполнительных документов между ЧСИ хотят в РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: