Изменения в правилах распределения исполнительных документов между ЧСИ объяснили в Минюсте

В Министерстве юстиции 29 октября 2025 года прокомментировали недавние изменения в Правила распределения исполнительных документов между частными судебными исполнителями (ЧСИ), сообщает Zakon.kz.

Поправки в Правила распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства (АИС ОИП) между ЧСИ внесли с 1 октября 2025 года.

"Внесенные изменения в правила осуществлены в целях приведения в соответствие с Законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", – пояснили в Минюсте.

Там отметили, что исключение из правил нормы о предъявлении исполнительного документа непосредственно ЧСИ на основании заявления взыскателя связано с внутренним приведением положений приказа с предметом его правового регулирования, а именно, распределением исполнительных документов в АИС ОИП, не затрагивая иных возможностей предъявления исполнительных документов (в том числе исполнительных надписей).

"Отмечаем, что предметом правил является исключительно определение порядка распределения исполнительных документов, поступающих в региональную палату ЧСИ, посредством АИС ОИП. Соответственно, положения, выходящие за пределы данного предмета регулирования, не могут включаться в текст правил", – продолжили в Минюсте.

Таким образом, резюмирует ведомство, из текста приказа были исключены положения, не относящиеся к его предмету, в частности, нормы, касающиеся порядка выбора ЧСИ.