В Казахстане разработали комплексный план развития редких и редкоземельных металлов на пять лет

Министерство промышленности и строительства разработало Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов Республики Казахстан на 2024–2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Комплексный план предусматривает расширение ресурсной базы и внедрение технологий комплексного извлечения редких металлов, модернизацию действующих производств, разработку стандартов, регулирующих отрасль и снятие режима секретности на отдельные металлы.

Редкие и редкоземельные металлы относятся к критическим видам сырья, востребованным ведущими отраслями мировой экономики. Они необходимы для перехода к "зеленой" энергетике, развития цифровых технологий, оборонных, аэрокосмических, медицинских и прочих высокотехнологичных направлений.

В документе к редким и редкоземельным месталлам отнесены цветные металлы, за исключением редких радиоактивных металлов:

редкие тугоплавкие металлы (цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, молибден, вольфрам, титан), редкие легкие металлы (литий, рубидий, цезий, бериллий), редкие рассеянные металлы (галлий, индий, таллий, германий, гафний, селен, теллур, рений);

редкоземельные металлы (скандий, иттрий, лантан и лантаноиды).

Существующими проблемами отрасли являются:

изношенность основных мощностей;

отсутствие доступа к секретным сведениям существующих месторождений;

отсутствие доступа к критическим технологиям извлечения и переработки;

низкий уровень оценки и коммерческой эксплуатации твердых минеральных отходов;

неактуальные регламенты регулирования отрасли, связанные с ценообразованием, стандартами.

Документ содержит анализ сдерживающих факторов и необходимые инициативы для эффективного развития отрасли по следующим направлениям:

Модернизация и расширение существующих мощностей, освоение выпуска новых видов продукции; Увеличение ресурсной базы, в том числе за счет привлечения инвестиции на коммерческую эксплуатацию месторождений, в том числе переработки техногенных минеральных образований; Реформа нормативной правовой базы деятельности отрасли.

Основные цели Комплексного плана:

расширение ресурсной базы и внедрение технологий комплексного извлечения редких и редкоземельных металлов;

модернизация действующих производств, освоение производства новых видов РМ и РЗМ, а также изделий из них и их сплавов;

разработка стандартов, регулирующих отрасль;

снятие режима секретности на отдельные виды РМ и РЗМ.

В документе отмечается, что в стране есть возможности для вовлечения в разработку не менее 10 месторождений РМ и РЗМ. Для обеспечения отрасли сырьем необходимо привлечение инвестиций в разведку месторождений, в добычу и обогащение наиболее перспективных видов редких и редкоземельных металлов на месторождениях и объектах отрасли.

Также говорится о целесообразности ввести обязательное требование ко всем недропользователям о проведении оценки содержания редких и редкоземельных металлов на месторождениях и объектах.

Указывается в документе и о необходимости привлечь инвестиции в модернизацию действующих и создание новых производств, стимулирование бизнеса к комплексной переработке собственных отходов для извлечения РМ и РЗМ, системной поддержке научно-исследовательских организаций, которые занимаются проблемами обогащения и переработки руд, от этапа исследований до коммерциализации и масштабирования результатов научной работы.

Планируется ввести в действие не менее 3 национальных стандартов в сфере РМ и РЗМ, вывести редкие и редкоземельные металлы из перечня сведений, относимых к государственным секретам.

Финансирование Комплексного плана будет осуществляться за счет государственного бюджета, а также иных источников, не запрещенных законодательством республики. Планируемый объем затрат для реализации проекта составляет 11,79 млрд тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 ноября.

Отечественное производство редких и редкоземельных металлов представлено несколькими предприятиями. В их числе: АО "Ульбинский металлургический завод", АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат", РГП "Жезказганредмет", ТОО "Казцинк", ТОО "Казахмыс Смэлтинг", ТОО "Казахмыс Прогресс", АО "Алюминий Казахстана".

По итогам 2022 года производство РМ и РЗМ в Казахстане составило 134,3 млрд тенге. Доля отрасли в обрабатывающей промышленности РК составляет 0,6%, в металлургии – 1,5%.



Основная проблема отрасли заключается в зависимости от импортного сырья.